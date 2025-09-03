Закупівля зброї США для України: Естонія долучиться до PURL
Естонія доєднається до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України, повідомив президент країни Алар Каріс під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
"Сьогодні я хочу підкреслити, що Естонія повністю підтримує цю ініціативу, і ми з радістю братимемо участь у цих зусиллях", – розповів Каріс.
Він зазначив, що його країна продовжить підтримувати Україну: лише цього року Таллінн витратив 0,3% свого ВВП на пряму військову допомогу Києву (у найближчі роки Естонія, а також Латвія та Литва зобов'язались виділяти по 0,25%).
Політик зауважив, що естонська оборонна промисловість збільшує кооперацію з українською.
Каріс додав, що уряд Естонії готовий надати війська до "коаліції охочих" для гарантування майбутнього миру в Україні: "Ми продовжуємо брати участь у цьому плануванні".
Також, зазначив він, Таллінн і надалі підтримуватиме Україну на її шляху до НАТО.
- 2 серпня міністр оборони Шмигаль повідомив, що на PURL партнери уже виділили $2 млрд.
- Наступного дня Люксембург повідомив, що доєднається до ініціативи.
