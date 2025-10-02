Gazeta Wyborza: РФ готувала теракти в Польщі, Литві та Німеччині за допомогою дронів та консерв

Російська розвідка планувала використати для терактів у Європі дрони та консервні банки, які начинені вибухівкою, розповіли співрозмовники

Кремль (Ілюстративне фото: EPA)

Російська військова розвідка готувала теракти в Польщі, Німеччині та Литві за допомогою дронів та банок з-під кукурудзи, начинених вибухівкою. Про це повідомляє Gazeta Wyborza з посиланням на співрозмовників, знайомих із висновками Національної прокуратури й Агентства внутрішньої безпеки Польщі.

За даними співрозмовників, для цієї операції росіяни завербували 27-річного громадянина України Владислава Д., який проживає в польському місті Катовіце.

Він нібито виконував наказ куратора з Telegram на псевдонім "Воїн". За інструкціями Владислав мав придбати лопату, викопати банки та перевезти їх до Польщі.

Слідство зазначає, що курʼєр розкопав схованку з консервними банками на старому цвинтарі в литовському Каунасі. Литовська контррозвідка виявила ідентичні пакети зі щільно упакованою вибухівкою.

За підрахунками експертів, вміст однієї банки еквівалентний 1,4 кг тротилу, що могло б знищити легковий автомобіль і серйозно поранити пасажирів.

Після свого першого завдання Дерковець залишив дві банки біля зʼїзду з автостради А2 в напрямку польського міста Згеж. Агентство внутрішньої безпеки Польщі вирушило до вказаного місця на автомагістралі, але нічого не знайшло.

"Ми не знаємо, що було в зниклих банках. Тому ми не можемо зробити висновок, що це теж була вибухівка, хоча він і здається очевидним", – повідомили співрозмовники виданню.

Під час наступної поїздки він перевіз компоненти дрона та SIM-карту до німецького Дюссельдорфа.

Зазначається, що операція відбулася під час Євро-2024 у Німеччині, коли матчі проходили, серед іншого, у Дюссельдорфі.

10 червня 2024 року Фіала повідомив, що в Празі правоохоронці затримали 26-річного іноземця за підозрою у спробі теракту нібито на замовлення Росії.

12 травня 2025 року польські правоохоронці заявили про причетність двох громадян України до підпалу торговельного центру у Варшаві в травні 2024 року.

29 липня Польща висунула звинувачення громадянину Колумбії в підпалі двох будівельних складів на замовлення російських спецслужб.