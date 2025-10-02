Gazeta Wyborcza: РФ готовила теракты в Польше, Литве и Германии с дронами и консервами

Российская разведка планировала использовать для терактов в Европе дроны и консервные банки, начиненные взрывчаткой, рассказали собеседники

Кремль (Иллюстративное фото: EPA)

Российская военная разведка готовила теракты в Польше, Германии и Литве с помощью дронов и банок из-под кукурузы, начиненных взрывчаткой. Об этом сообщает Gazeta Wyborza со ссылкой на собеседников, знакомых с выводами Национальной прокуратуры и Агентства внутренней безопасности Польши.

По данным собеседников, для этой операции россияне завербовали 27-летнего гражданина Украины Владислава Д., проживающего в польском городе Катовице.

Он якобы выполнял приказ куратора из Telegram под псевдонимом "Воин". Согласно инструкциям Владислав должен был купить лопату, выкопать банки и перевезти их в Польшу.

Следствие отмечает, что курьер раскопал тайник с консервными банками на старом кладбище в литовском Каунасе. Литовская контрразведка обнаружила идентичные пакеты с плотно упакованной взрывчаткой.

По подсчетам экспертов, содержание одной банки эквивалентно 1,4 кг тротила, что могло бы уничтожить легковой автомобиль и серьезно ранить пассажиров.

После своей первой задачи Дерковец оставил две банки у съезда с автострады А2 в направлении польского города Згеж. Агентство внутренней безопасности Польши отправилось в указанное место на автомагистрали, но ничего не нашло.

"Мы не знаем, что было в пропавших банках. Поэтому мы не можем сделать вывод, что это тоже была взрывчатка, хотя он и кажется очевидным", – сообщили собеседники изданию.

Во время следующей поездки он перевез компоненты дрона и SIM-карту в немецкий Дюссельдорф.

Отмечается, что операция прошла во время Евро-2024 в Германии, когда матчи проходили, среди прочего, в Дюссельдорфе.

10 июня 2024 года Фиала сообщил, что в Праге правоохранители задержали 26-летнего иностранца по подозрению в попытке теракта якобы по заказу России.

12 мая 2025 года польские правоохранители заявили о причастности двух граждан Украины к поджогу торгового центра в Варшаве в мае 2024 года.

29 июля Польша предъявила обвинение гражданину Колумбии в поджоге двух строительных складов по заказу российских спецслужб.