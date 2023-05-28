ДБР просить киян повідомляти, якщо бачили, як суддя Тандир колись сідав за кермо напідпитку
Правоохоронці очікують, що притягнення до відповідальності судді Макарівського райсуду Олексія Тандира, який підозрюється у вчиненні ДТП, яка призвела до загибелі нацгвардійця, буде "непростим". У Держбюро розслідувань закликають жителів Київщини повідомляти, якщо вони бачили, як Тандир колись сідав за кермо у нетверезому стані. Про це в ефірі телемарафону сказала речниця ДБР Тетяна Сап'ян.
"Ми всі прекрасно знаємо, усі стежили за процесом, і абсолютно зрозуміло, що це кримінальне провадження і доведення у суді до вироку буде трішечки непростим через те, що головний підозрюваний, як ми розуміємо, абсолютно володіє правом, законодавством, спробує ним маніпулювати і спробує затягнути процес", – вважає представниця ДБР.
Вона наголосила, що ДБР як орган досудового розслідування і сторона обвинувачення готуються до того, що сторона захисту буде оскаржувати рішення суду про обрання запобіжного заходу.
"Я хотіла б звернутись до жителів Київщини, зокрема Макарівського району. Якщо вам відомі факти, що очільник райсуду і в минулому раніше напідпитку сідав за кермо, ми просимо зателефонувати на гарячу лінію територіального управління ДБР у Києві: 044 339 51 35", – сказала Сап'ян.
- Близько опівночі 26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості.
- Тандира затримали за спеціальною статтею, яка дає змогу затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя. Згодом ВРС дозволила утримання під вартою Тандира.
- У судді примусово взяли біологічні зразки. На результати треба чекати до семи днів.
- 27 травня суддю Тандира було заарештовано на два місяці без права застави.
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