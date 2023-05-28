ГБР просит киевлян сообщать, если видели, как судья Тандыр когда-то садился за руль пьяным
Правоохранители ожидают, что привлечение к ответственности судьи Макаровского райсуда Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении ДТП, которое привело к гибели нацгвардейца, будет "непростым". В Госбюро расследований призывают жителей Киевщины сообщать, если они видели, как Тандыр когда-то садился за руль в нетрезвом состоянии. Об этом в эфире телемарафона сказала спикер ДБР Татьяна Сапьян.
"Мы все прекрасно знаем, все следили за процессом, и совершенно понятно, что это уголовное производство и доведение в суде к приговору будет немного непростым из-за того, что главный подозреваемый, как мы понимаем, абсолютно владеет правом, законодательством, попытается им манипулировать и попробует затянуть процесс", – считает представительница ГБР.
Она подчеркнула, что ГБР как орган досудебного расследования и сторона обвинения готовятся к тому, что сторона защиты будет обжаловать решение суда об избрании меры пресечения.
"Я хотела бы обратиться к жителям Киевщины, в частности Макаровского района. Если вам известны факты, что глава райсуда и в прошлом ранее выпивший садился за руль, мы просим позвонить на горячую линию территориального управления ГБР в Киеве: 044 339 51 35", – сказала Сапьян.
- Около полуночи 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.
- Тандыра задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Впоследствии ВСП разрешил содержание под стражей Тандыра.
- У судьи принудительно взяли биологические образцы. Результаты нужно ждать до семи дней.
- 27 мая судья Тандира был арестован на два месяца без права залога.
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