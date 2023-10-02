Генштаб: РФ наступає біля Макіївки, Бахмута та Донецька. Атакує в районі Вербового — карта
Російські окупанти наступають у районах Кремінної, Бахмута та Донецька, а також контратакують поблизу Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 38 бойових зіткнень. У районі Кремінної Сили оборони відбили атаки біля Макіївки Луганської області.
Під Бахмутом ворог намагався атакувати Андріївку, успіху не мав.
Поблизу тимчасово окупованого Донецька росіяни штурмували Кераміку, Степове, Авдіївку, Первомайське, Мар'їнку, Новомихайлівку та Старомайорське, ЗСУ відбилися.
У Запорізькій області противник хотів відбити втрачені позиції у районах Новодарівки та Вербового, спроби провалилися. Водночас українські воїни продовжують наступ у напрямку Мелітополя та штурми під Бахмутом, армія РФ зазнає втрат у живій силі та техніці, виснажується.
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни мали багато місяців для побудови оборони, а тому наступ ЗСУ йде "важко".
- Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони здійснили прорив на фланзі Вербового в Запорізькій області та продовжують рухатися далі.
- Тарнавський повідомив, що зима не уповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".
- Президент Зеленський заявив, що знає, де саме на фронті Сили оборони України мають намір прорвати оборонні лінії російських окупантів, але не казатиме ЗМІ.
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