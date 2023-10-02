Генштаб: РФ наступает у Макеевки, Бахмута и Донецка. Атакует в районе Вербового — карта

Российские оккупанты наступают в районах Кременной, Бахмута и Донецка, а также контратакуют вблизи Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 38 боевых столкновений. В районе Кременной Силы обороны отбили атаки около Макеевки Луганской области.

Под Бахмутом враг пытался атаковать Андреевку, успеха не имел.

Вблизи временно оккупированного Донецка россияне штурмовали Керамику, Степовое, Авдеевку, Первомайское, Марьинку, Новомихайловку и Старомайорское, ВСУ отбились.

В Запорожской области противник хотел отбить потерянные позиции в районах Новодаровки и Вербового, попытки провалились. Одновременно украинские воины продолжают наступление в направлении Мелитополя и штурмы под Бахмутом, армия РФ несет потери в живой силе и технике, истощается.

Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских средств.

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