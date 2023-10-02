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Генштаб: РФ наступает у Макеевки, Бахмута и Донецка. Атакует в районе Вербового — карта

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 07:27
Генштаб: РФ наступает у Макеевки, Бахмута и Донецка. Атакует в районе Вербового — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Кременной, Бахмута и Донецка, а также контратакуют вблизи Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 38 боевых столкновений. В районе Кременной Силы обороны отбили атаки около Макеевки Луганской области.

Под Бахмутом враг пытался атаковать Андреевку, успеха не имел.

Вблизи временно оккупированного Донецка россияне штурмовали Керамику, Степовое, Авдеевку, Первомайское, Марьинку, Новомихайловку и Старомайорское, ВСУ отбились. 

В Запорожской области противник хотел отбить потерянные позиции в районах Новодаровки и Вербового, попытки провалились. Одновременно украинские воины продолжают наступление в направлении Мелитополя и штурмы под Бахмутом, армия РФ несет потери в живой силе и технике, истощается. 

Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских средств. 

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у россиян было много месяцев для построения обороны, а поэтому наступление ВСУ идет "тяжело".

Читайте также: РФ провела безуспешные контратаки, демонстрирует минимальные возможности в наступлении – союзники

Дмитрий Гриниченко
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