Генштаб: РФ наступает у Макеевки, Бахмута и Донецка. Атакует в районе Вербового — карта
Российские оккупанты наступают в районах Кременной, Бахмута и Донецка, а также контратакуют вблизи Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 38 боевых столкновений. В районе Кременной Силы обороны отбили атаки около Макеевки Луганской области.
Под Бахмутом враг пытался атаковать Андреевку, успеха не имел.
Вблизи временно оккупированного Донецка россияне штурмовали Керамику, Степовое, Авдеевку, Первомайское, Марьинку, Новомихайловку и Старомайорское, ВСУ отбились.
В Запорожской области противник хотел отбить потерянные позиции в районах Новодаровки и Вербового, попытки провалились. Одновременно украинские воины продолжают наступление в направлении Мелитополя и штурмы под Бахмутом, армия РФ несет потери в живой силе и технике, истощается.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у россиян было много месяцев для построения обороны, а поэтому наступление ВСУ идет "тяжело".
- Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны совершили прорыв на фланге Вербового в Запорожской области и продолжают двигаться дальше.
- Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".
- Президент Зеленский заявил, что знает, где именно на фронте Силы обороны Украины намерены прорвать оборонные линии российских оккупантов, но не будет говорить СМИ.
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