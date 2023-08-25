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Генштаб: Росія наступала біля Кліщіївки, ЗСУ дали відсіч в районі Вугледара – мапа

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 20:08
Генштаб: Росія наступала біля Кліщіївки, ЗСУ дали відсіч в районі Вугледара – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби російські окупанти намагалися наступати біля Кліщіївки Донецької області, Сили оборони відбили атаки ворога в районі Вугледара. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявили, що відбулося 35 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

Фронт на Лиманському напрямку (Карта: DeepState)

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися наступати в районі Кліщіївки Донецької області, але Сили оборони дали відсіч.

Фронт в районі Бахмута (Карта: DeepState)

На Авдіївському напрямку росіяни наступали в районі Первомайського на Донеччині, успіху не мали.

Авдіївський напрямок (Карта: DeepState)

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Мар'їнський напрямок (Карта: DeepState)

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара.

Шахтарський напрямок (Карта: DeepState)

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та один – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Ракетники та артилеристи уразили зенітно-ракетний комплекс та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

  • Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
  • Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим". 

Читайте також: Генштаб: Є успіх ЗСУ у напрямку Новопрокопівки — за 2,5 км від Роботиного: мапа

Мілана Головань
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