Генштаб: Росія наступала біля Кліщіївки, ЗСУ дали відсіч в районі Вугледара – мапа

Протягом доби російські окупанти намагалися наступати біля Кліщіївки Донецької області, Сили оборони відбили атаки ворога в районі Вугледара. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявили, що відбулося 35 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися наступати в районі Кліщіївки Донецької області, але Сили оборони дали відсіч.

На Авдіївському напрямку росіяни наступали в районі Первомайського на Донеччині, успіху не мали.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та один – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Ракетники та артилеристи уразили зенітно-ракетний комплекс та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".

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