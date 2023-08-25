Генштаб: Россия наступала возле Клещиевки, ВСУ дали отпор в районе Угледара – карта
В течение суток российские оккупанты пытались наступать вблизи Клещиевки Донецкой области, Силы обороны отразили атаки врага в районе Угледара. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявили, что произошло 35 боевых столкновений.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении оккупанты пытались наступать в районе Клещиевки Донецкой области, но Силы обороны дали отпор.
На Авдеевском направлении россияне наступали в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имели.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.
На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Угледара.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и один – по зенитно-ракетному комплексу противника.
Ракетчики и артиллеристы поразили зенитно-ракетный комплекс и три артиллерийских средства на огневых позициях противника.
- Контрнаступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
- Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
- В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
- Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".
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