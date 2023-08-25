Генштаб: Россия наступала возле Клещиевки, ВСУ дали отпор в районе Угледара – карта

В течение суток российские оккупанты пытались наступать вблизи Клещиевки Донецкой области, Силы обороны отразили атаки врага в районе Угледара. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявили, что произошло 35 боевых столкновений.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались наступать в районе Клещиевки Донецкой области, но Силы обороны дали отпор.

На Авдеевском направлении россияне наступали в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имели.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Угледара.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и один – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Ракетчики и артиллеристы поразили зенитно-ракетный комплекс и три артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Контрнаступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.

Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".

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