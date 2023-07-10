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Генштаб: Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ, ворог атакує на сході – карта

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 19:39
Генштаб: Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ, ворог атакує на сході – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 10 липня, Сили оборони продовжували наступ на Мелітополь та Бердянськ, російські окупанти намагалися атакувати на східному фронті. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних Сил України.

Як зазначається, Сили оборони продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Генштаб: Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ, ворог атакує на сході – карта

Генштаб: Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ, ворог атакує на сході – карта

Генштаб: Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ, ворог атакує на сході – карта

Росіяни зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, продовжуються важкі бої. Протягом доби сталося 17 бойових зіткнень.

На Куп'янському та Лиманському напрямках українські війська тримають оборону.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника Сили оборони успішно відбили атаки у районі Григорівки Донецької області.

Генштаб: Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ, ворог атакує на сході – карта

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Сєверного Донецької області.

Генштаб: Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ, ворог атакує на сході – карта

На Мар'їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили всі атаки окупантів у районах Мар'їнки та Красногорівки.

Генштаб: Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ, ворог атакує на сході – карта

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Новомихайлівки Донецької області.

Генштаб: Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ, ворог атакує на сході – карта

Авіація Сил оборони за добу завдала чотирьох ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ракетні війська та артилерія уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях та один засіб протиповітряної оборони окупантів.

  • У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.
  • За минулий тиждень Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на південь, повідомили у Міноборони.
  • Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук до рук – Міноборони.
  • ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.

Читайте також: Міноборони: ЗСУ зайняли основні висоти навколо Бахмута, місто під вогневим контролем

Наталія Медведєва
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війназведенняГенштаб
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