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Генштаб: Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск, враг атакует на востоке – карта

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 19:39
Генштаб: Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск, враг атакует на востоке – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 10 июля, Силы обороны продолжали наступление на Мелитополь и Бердянск, российские оккупанты пытались атаковать на восточном фронте. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Генштаб: Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск, враг атакует на востоке – карта

Генштаб: Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск, враг атакует на востоке – карта

Генштаб: Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск, враг атакует на востоке – карта

Россияне сосредоточивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 17 боевых столкновений.

На Купянском и Лиманском направлении украинские войска держат оборону.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника Силы обороны успешно отбили атаки в районе Григоровки Донецкой области.

Генштаб: Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск, враг атакует на востоке – карта

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северного Донецкой области.

Генштаб: Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск, враг атакует на востоке – карта

На Марьинском направлении, под вражескими огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки оккупантов в районах Марьинки и Красногоровки.

Генштаб: Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск, враг атакует на востоке – карта

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

Генштаб: Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск, враг атакует на востоке – карта

Авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, семь артиллерийских средств на огневых позициях и одно средство противовоздушной обороны оккупантов.

  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
  • Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.
  • ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождено 10 кв. км на юге.

Читайте также: Минобороны: ВСУ заняли основные высоты вокруг Бахмута, город под огневым контролем

Наталья Медведева
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