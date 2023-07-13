Генштаб: ЗСУ досягли успіху на Запоріжжі та на південь від Бахмута – карта

Збройні Сили України за минулу добу досягли успіху на Запоріжжі та на південь від Бахмута. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

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За його словами, українські війська продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На напрямках Новоданилівка, Широка Балка, Мала Токмачка, Новопокровка Запорізької області ЗСУ мали подекуди успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневих ударів артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують наступальні дії на північ і на південь від міста Бахмут. Тут на південному фланзі наступу мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Російські окупанти активно застосовують резерви, зазнають важких втрат.

Тут точаться важкі бої. За добу сталося 35 бойових зіткнень. Українські війська відбили усі атаки ворога.

Вранці військові заявляли, що ЗСУ закріплюються у напрямку Бердянська та Мелітополя, росіяни атакують у районі Сватова та Донецька.

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