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Генштаб: ВСУ достигли успеха на Запорожье и южнее Бахмута – карта

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 09:20
Генштаб: ВСУ достигли успеха на Запорожье и южнее Бахмута – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки достигли успеха на Запорожье и южнее Бахмута. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

По его словам, украинские войска продолжают наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На направлениях Новоданиловка, Широкая Балка, Малая Токмачка, Новопокровка Запорожской области ВСУ имели кое-где успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневые удары артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Враг оказывает мощное сопротивление, совершает перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

Генштаб: ВСУ достигли успеха на Запорожье и южнее Бахмута – карта

На Бахмутском направлении наши войска продолжают наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Тут на южном фланге наступления имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Генштаб: ВСУ достигли успеха на Запорожье и южнее Бахмута – карта

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Российские оккупанты активно применяют резервы, несут тяжелые потери.

Тут идут тяжелые бои. За сутки произошло 35 боевых столкновений. Украинские войска отбили все атаки врага.

  • Утром военные заявляли, что ВСУ закрепляются в направлении Бердянска и Мелитополя, россияне атакуют в районе Сватова и Донецка.

Читайте также: Минобороны: ВСУ заняли основные высоты вокруг Бахмута, город под огневым контролем

Наталья Медведева
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войнагенштабАндрей Ковалев
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