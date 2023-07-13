Генштаб: ВСУ достигли успеха на Запорожье и южнее Бахмута – карта

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки достигли успеха на Запорожье и южнее Бахмута. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, украинские войска продолжают наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На направлениях Новоданиловка, Широкая Балка, Малая Токмачка, Новопокровка Запорожской области ВСУ имели кое-где успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневые удары артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Враг оказывает мощное сопротивление, совершает перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

На Бахмутском направлении наши войска продолжают наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Тут на южном фланге наступления имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Российские оккупанты активно применяют резервы, несут тяжелые потери.

Тут идут тяжелые бои. За сутки произошло 35 боевых столкновений. Украинские войска отбили все атаки врага.

Утром военные заявляли, что ВСУ закрепляются в направлении Бердянска и Мелитополя, россияне атакуют в районе Сватова и Донецка.

Читайте также: Минобороны: ВСУ заняли основные высоты вокруг Бахмута, город под огневым контролем

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.