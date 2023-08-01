Генштаб: ЗСУ знищили 500 росіян та 23 одиниці артилерії. Влаштували "геноцид" техніки

Збройні Сили України знищили 500 російських окупантів, 23 артилерійські системи та 57 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районі Куп'янська та Донецька, а також намагаються відбити нещодавно звільнене Старомайорське, на фронті сталося понад 40 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 246 690 (+500),

— танків — 4216 (+5),

— бойових броньованих машин — 8205 (+17),

— артилерійських систем — 4839 (+23),

— РСЗВ — 699,

— засобів ППО — 462 (+2),

— літаків — 315,

— вертольотів — 311,

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4027 (+10),

— крилатих ракет — 1347,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7324 (+32),

— спеціальної техніки — 718 (+3).

27 липня ЗСУ звільнили Старомайорське на півдні Донецької області: населений пункт звільнили 35 бригада морської піхоти та батальйон "Арей" 129 бригади територіальної оборони.

28 липня Генштаб повідомляв, що російські десантники відмовилися виконувати завдання поряд зі звільненим ЗСУ Старомайорським та пошкодили свою техніку.

Глава Пентагону переконаний: ЗСУ мають достатньо можливостей для продовження контрнаступу.

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