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Генштаб: ЗСУ знищили 500 росіян та 23 одиниці артилерії. Влаштували "геноцид" техніки

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 08:08
Генштаб: ЗСУ знищили 500 росіян та 23 одиниці артилерії. Влаштували
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України знищили 500 російських окупантів, 23 артилерійські системи та 57 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районі Куп'янська та Донецька, а також намагаються відбити нещодавно звільнене Старомайорське, на фронті сталося понад 40 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 246 690 (+500),

— танків — 4216 (+5),

— бойових броньованих машин — 8205 (+17),

— артилерійських систем — 4839 (+23),

— РСЗВ — 699,

— засобів ППО — 462 (+2),

— літаків — 315,

— вертольотів — 311,

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4027 (+10),

— крилатих ракет — 1347,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7324 (+32),

— спеціальної техніки — 718 (+3).

  • 27 липня ЗСУ звільнили Старомайорське на півдні Донецької області: населений пункт звільнили 35 бригада морської піхоти та батальйон "Арей" 129 бригади територіальної оборони.
  • 28 липня Генштаб повідомляв, що російські десантники відмовилися виконувати завдання поряд зі звільненим ЗСУ Старомайорським та пошкодили свою техніку.

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Дмитро Гриниченко
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