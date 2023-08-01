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Генштаб: ВСУ уничтожили 500 россиян и 23 единицы артиллерии. Устроили "геноцид" техники

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 08:08
Генштаб: ВСУ уничтожили 500 россиян и 23 единицы артиллерии. Устроили
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 500 российских оккупантов, 23 артиллерийские системы и 57 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что россияне наступают в районе Купянска и Донецка, а также пытаются отбить недавно освобожденное Старомайорское, на фронте произошло более 40 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 246 690 (+500),
— танков — 4216 (+5),

— боевых бронированных машин — 8205 (+17),
— артиллерийских систем — 4839 (+23),

— РСЗО — 699,

— средств ПВО — 462 (+2),
— самолетов — 315,

— вертолетов — 311,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 4027 (+10),
— крылатых ракет — 1347,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7324 (+32),

— специальной техники — 718 (+3).
  • 27 июля ВСУ освободили Старомайорское на юге Донецкой области: населенный пункт освободили 35 бригада морской пехоты и батальон "Арей" 129 бригады территориальной обороны.
  • 28 июля Генштаб сообщал, что российские десантники отказались выполнять задачи рядом с освобожденным ВСУ Старомайорским и повредили свою технику.

Смотрите также: Украинские военные опровергают ложь российской пропаганды о Старомайорском – видео

Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбассзапорожская областьнаступлениепотеригенштаб
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