Генштаб: ЗСУ знищили майже 500 росіян, а також десятки одиниць техніки та артилерії

Збройні Сили України знищили 470 російських окупантів, а також десятки одиниць техніки та артилерії за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що на фронті сталося 35 бойових зіткнень, загарбники атакують у районах Куп'янська, Авдіївки та Мар'їнки.

Загальні втрати ворога за час великої війни склали:

— особового складу — 259 630 (+470),

— танків — 4378 (+3),

— бойових броньованих машин — 8521 (+10),

— артилерійських систем — 5361 (+28),

— РСЗВ — 724 (+1),

— засобів ППО — 495 (+1),

— літаків — 315,

— вертольотів — 316,

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4356 (+12),

— крилатих ракет — 1409 (+3),

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7790 (+17),

— спеціальної техніки — 802 (+1).

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".

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