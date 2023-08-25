Генштаб: ЗСУ знищили майже 500 росіян, а також десятки одиниць техніки та артилерії
Збройні Сили України знищили 470 російських окупантів, а також десятки одиниць техніки та артилерії за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що на фронті сталося 35 бойових зіткнень, загарбники атакують у районах Куп'янська, Авдіївки та Мар'їнки.
Загальні втрати ворога за час великої війни склали:
— особового складу — 259 630 (+470),
— танків — 4378 (+3),
— бойових броньованих машин — 8521 (+10),
— артилерійських систем — 5361 (+28),
— РСЗВ — 724 (+1),
— засобів ППО — 495 (+1),
— літаків — 315,
— вертольотів — 316,
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4356 (+12),
— крилатих ракет — 1409 (+3),
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 7790 (+17),
— спеціальної техніки — 802 (+1).
- Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
- У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
- Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".
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