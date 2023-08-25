Генштаб: ВСУ уничтожили почти 500 россиян, а также десятки единиц техники и артиллерии
25.08.2023, 08:16
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 470 российских оккупантов, а также десятки единиц техники и артиллерии за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Утром военные заявляли, что на фронте произошло 35 боевых столкновений, захватчики атакуют в районах Купянска, Авдеевки и Марьинки.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 259630 (+470),
— танков — 4378 (+3),
— боевых бронированных машин — 8521 (+10),
— артиллерийских систем — 5361 (+28),
— РСЗО — 724 (+1),
— средств ПВО — 495 (+1),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 316,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4356 (+12),
— крылатых ракет — 1409 (+3),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7790 (+17),
— специальной техники — 802 (+1).
- Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
- В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
- Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".
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