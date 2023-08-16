Гріються і світяться. На півдні Сили оборони знайшли новий спосіб боротьби з мінами: відео CNN

Сили оборони винайшли новий спосіб боротьби з російськими мінами у наступі на південному напрямку — їх знешкоджують уночі за допомогою тепловізорів. Про це йдеться в репортажі каналу CNN.

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Журналісти побували на позиціях 15-го полку Національної гвардії в районі Роботиного Запорізької області — бійці встановили тепловізійну камеру на безпілотник, щоб фіксувати міни росіян уночі.

Вдень міни нагріваються на сонці та "світяться" в тепловізорі під час сутінок.

За словами українських воїнів, цей спосіб є досить ефективним для виявлення мін, їх знешкоджують спеціалізованими зарядами.

Один із бійців 15 полку на ім'я Олександр сказав, що під час заходу в один із лісів вони виявили до 53 мін-пасток.

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"Вони зроблені не з однієї гранати — ми називаємо це "букетом", гранати поверх інших гранат", — сказав воїн.

Інший гвардієць Антон поділився емоційною напругою фронтових буднів.

"Було багато страшних моментів. Щоразу, коли ви йдете на роботу, ви переступаєте через свій страх. Бо хто ще це зробить? Ніхто. А якщо надішлють когось іншого і з ним щось трапиться, ти не зможеш собі цього пробачити", — розповів він.

16 серпня у Міноборони заявили про звільнення Урожайного на Бердянському напрямку.

13 серпня Генштаб повідомив про "частковий успіх" Сил оборони в Запорізькій області біля села Роботине.

Генерал Тарнавський ввечері 12 серпня заявив, що на Таврійському напрямку є відбиті у росіян території.

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