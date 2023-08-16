Греются и светятся. На юге Силы обороны нашли новый способ борьбы с минами: видео CNN

Силы обороны изобрели новый способ борьбы с российскими минами в наступлении на южном направлении — их обезвреживают ночью при помощи тепловизоров. Об этом сказано в репортаже канала CNN.

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Журналисты побывали на позициях 15 полка Национальной гвардии в районе Работино Запорожской области — бойцы установили тепловизионную камеру на беспилотник, чтобы фиксировать мины россиян ночью.

Днем мины нагреваются на солнце и "светятся" в тепловизоре при сумерках.

По словам украинских воинов, данный способ довольно эффективен для обнаружения мин, их обезвреживают специализированными зарядами.

Один из бойцов 15 полка по имени Александр сказал, что во время захода в один из лесов они обнаружили до 53 мин-ловушек.

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"Они сделаны не из одной гранаты — мы называем это "букетом", гранаты поверх других гранат", — сказал воин.

Другой гвардеец Антон поделился эмоциональным напряжением фронтовых будней.

"Было много страшных моментов. Каждый раз, когда вы идете на работу, вы переступаете через свой страх. Потому что кто еще это сделает? Никто. А если пришлют кого-то другого и с ним что-то случится, ты не сможешь себе этого простить", — рассказал он.

16 августа в Минобороны заявили об освобождении Урожайного на Бердянском направлении.

13 августа Генштаб сообщил о "частичном успехе" Сил обороны в Запорожской области возле села Работино.

Генерал Тарнавский вечером 12 августа заявил, что на Таврическом направлении есть отбитые у россиян территории.

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