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Греются и светятся. На юге Силы обороны нашли новый способ борьбы с минами: видео CNN

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 11:27
Греются и светятся. На юге Силы обороны нашли новый способ борьбы с минами: видео CNN - Фото
Подрыв российских мин на Запорожском направлении (Фото: скриншот с видео CNN)

Силы обороны изобрели новый способ борьбы с российскими минами в наступлении на южном направлении — их обезвреживают ночью при помощи тепловизоров. Об этом сказано в репортаже канала CNN.

Журналисты побывали на позициях 15 полка Национальной гвардии в районе Работино Запорожской области — бойцы установили тепловизионную камеру на беспилотник, чтобы фиксировать мины россиян ночью. 
Днем мины нагреваются на солнце и "светятся" в тепловизоре при сумерках. 

По словам украинских воинов, данный способ довольно эффективен для обнаружения мин, их обезвреживают специализированными зарядами. 

Один из бойцов 15 полка по имени Александр сказал, что во время захода в один из лесов они обнаружили до 53 мин-ловушек. 

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"Они сделаны не из одной гранаты — мы называем это "букетом", гранаты поверх других гранат", — сказал воин.

Другой гвардеец Антон поделился эмоциональным напряжением фронтовых будней. 

"Было много страшных моментов. Каждый раз, когда вы идете на работу, вы переступаете через свой страх. Потому что кто еще это сделает? Никто. А если пришлют кого-то другого и с ним что-то случится, ты не сможешь себе этого простить", — рассказал он.

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Дмитрий Гриниченко
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