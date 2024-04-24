Генсек НАТО: Альянс не планує розміщувати ядерну зброю у країнах-союзниках

Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

На цей час у НАТО немає планів щодо розширення числа країн-союзників з ядерною зброєю. Про це під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Польщі повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, цитує видання The Guardian.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Відповідаючи на питання, чи ведуться в Альянсі переговори про розширення спільного використання ядерної зброї, Столтенберг сказав, що "цього не планується".

22 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава готова розмістити на своїй території ядерну зброю в межах програми НАТО Nuclear Sharing. За його словами, це питання вже деякий час є темою польсько-американських переговорів.

ДОВІДКА Nuclear Sharing – це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми ядерна зброя США розміщена у Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах та Туреччині. Nuclear Sharing – це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми ядерна зброя США розміщена у Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах та Туреччині.

25 березня 2023 року диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі – нібито у відповідь на плани Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

18 жовтня нелегітимна Держдума РФ відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

США переосмислюють ядерний потенціал і готуються стримувати конфлікти в Європі й Азії, і все це через Китай і Росію. Детальніше – у матеріалі LIGA.net .

. 3 квітня 2024 року Блінкен заявив, що Байден хоче уникнути війни з Росією, але застосування ядерної зброї буде "повною зміною".

Читайте також: Маск заявив, що вступ України до НАТО призведе до "ядерного апокаліпсиса" — фото