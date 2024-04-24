Генсек НАТО: Альянс не планирует размещать ядерное оружие в странах-союзниках

Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

В настоящее время у НАТО нет планов по расширению числа стран-союзников с ядерным оружием. Об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Польше сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, цитирует издание The Guardian.

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Отвечая на вопрос, ведутся ли в Альянсе переговоры о расширении совместного использования ядерного оружия, Столтенберг сказал, что "этого не планируется".

22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова разместить на своей территории ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. По его словам, этот вопрос уже некоторое время – тема польско-американских переговоров.

СПРАВКА Nuclear Sharing – это программа ядерного сдерживания НАТО. Она позволяет предоставлять ядерные боеголовки странам-членам Альянса, которые не имеют собственного ядерного оружия. С ноября 2009 года в рамках программы ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Nuclear Sharing – это программа ядерного сдерживания НАТО. Она позволяет предоставлять ядерные боеголовки странам-членам Альянса, которые не имеют собственного ядерного оружия. С ноября 2009 года в рамках программы ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

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