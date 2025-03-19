Глава Міноборони Німеччини про нові удари Росії: Путін грає з перемир'ям

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав домовленості Росії та США про припинення атак на енергооб'єкти України "грою з нульовою сумою". За його словами, російський диктатор Володимир Путін "грається", повідомляє ZDF.

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За словами Пісторіуса, ця 30-денна угода "нічого не означає", оскільки енергетична інфраструктура України в будь-якому разі захищена найкраще. Водночас він зазначив, що атаки на цивільну інфраструктуру України все ще не припинилися після "нібито новаторського та чудового телефонного дзвінка".

"Так що Путін тут грає у гру, і я впевнений, що американський президент не зможе довго стояти осторонь і спостерігати", – сказав голова німецького Міноборони.

Пісторіус додав, що ще невідомо, хто виявиться "найкращим гравцем" і висловив упевненість, що настане час, коли Дональд Трамп відреагує на це, зокрема, на користь міці та репутації США.

18 березня Трамп і Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад півтори години. Зокрема, Росія погодилася не бити по українській інфраструктурі 30 днів, Путін нібито одразу віддав відповідний наказ військовим.

Того самого вечора Росія атакувала Україну дронами та ракетами. У Сумах "шахед" влучив у лікарню, а в інших регіонах працювала ППО.

Загалом ворог у ніч на 19 березня випустив 145 дронів та шість ракет.