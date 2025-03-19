Глава Міноборони Німеччини про нові удари Росії: Путін грає з перемир'ям
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав домовленості Росії та США про припинення атак на енергооб'єкти України "грою з нульовою сумою". За його словами, російський диктатор Володимир Путін "грається", повідомляє ZDF.
За словами Пісторіуса, ця 30-денна угода "нічого не означає", оскільки енергетична інфраструктура України в будь-якому разі захищена найкраще. Водночас він зазначив, що атаки на цивільну інфраструктуру України все ще не припинилися після "нібито новаторського та чудового телефонного дзвінка".
"Так що Путін тут грає у гру, і я впевнений, що американський президент не зможе довго стояти осторонь і спостерігати", – сказав голова німецького Міноборони.
Пісторіус додав, що ще невідомо, хто виявиться "найкращим гравцем" і висловив упевненість, що настане час, коли Дональд Трамп відреагує на це, зокрема, на користь міці та репутації США.
- 18 березня Трамп і Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад півтори години. Зокрема, Росія погодилася не бити по українській інфраструктурі 30 днів, Путін нібито одразу віддав відповідний наказ військовим.
- Того самого вечора Росія атакувала Україну дронами та ракетами. У Сумах "шахед" влучив у лікарню, а в інших регіонах працювала ППО.
- Загалом ворог у ніч на 19 березня випустив 145 дронів та шість ракет.