Глава Минобороны Германии о новых ударах России: Путин играет с перемирием

По словам немецкого министра, 30-дневное соглашение "ничего не значит"

Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал договоренности России и США о прекращении атак на энергообъекты Украины "игрой с нулевой суммой". По его словам, российский диктатор Владимир Путин "играет", передает ZDF.

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По словам Писториуса, это 30-дневное соглашение "ничего не значит", так как энергетическая инфраструктура Украины в любом случае защищена лучше всего. В то же время он отметил, что атаки на гражданскую инфраструктуру Украины все еще не прекратились после "якобы новаторского и великолепного телефонного звонка".

"Так что Путин здесь играет в игру, и я уверен, что американский президент не сможет долго стоять в стороне и наблюдать", – сказал глава немецкого Минобороны.

Писториус добавил, что еще неизвестно, кто окажется "лучшим игроком" и выразил уверенность, что наступит время, когда Дональд Трамп отреагирует на это, в том числе в интересах мощи и репутации США.

18 марта Трамп и Путин провели телефонную беседу, которая длилась более полутора часов. В частности, Россия согласилась не бить по украинской инфраструктуре 30 дней, Путин якобы сразу отдал соответствующий приказ военным.

В тот же вечер Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В Сумах "шахед" попал в больницу, а в других регионах работала ПВО.

Всего враг в ночь на 19 марта выпустил 145 дронов и шесть ракет.