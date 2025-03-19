Глава Минобороны Германии о новых ударах России: Путин играет с перемирием
Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал договоренности России и США о прекращении атак на энергообъекты Украины "игрой с нулевой суммой". По его словам, российский диктатор Владимир Путин "играет", передает ZDF.

По словам Писториуса, это 30-дневное соглашение "ничего не значит", так как энергетическая инфраструктура Украины в любом случае защищена лучше всего. В то же время он отметил, что атаки на гражданскую инфраструктуру Украины все еще не прекратились после "якобы новаторского и великолепного телефонного звонка". 

"Так что Путин здесь играет в игру, и я уверен, что американский президент не сможет долго стоять в стороне и наблюдать", – сказал глава немецкого Минобороны.

Писториус добавил, что  еще неизвестно, кто окажется "лучшим игроком" и выразил уверенность, что наступит время, когда Дональд Трамп отреагирует на это, в том числе в интересах мощи и репутации США.

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