Глава МЗС Франції – про участь солдатів КНДР у війні: Є ризик, що конфлікт перейде на Азію
Відправлення північнокорейських військових на війну проти України може вивести конфлікт на новий рівень ескалації та перенести його на територію Азії. Про це на пресконференції з у Києві заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.
"Якщо це правда [відправлення військових КНДР на війну Росії проти України]- а ми дослухаємося до думки українських партнерів – то я думаю, таке рішення мало б серйозні наслідки, оскільки це виведе війну на новий масштаб ескалації. Це несе ризики того, що ця війна перейде на територію Азії", – сказав він.
Разом з тим Барро вважає, що саме рішення про залучення північнокорейських військових до російсько-української війни свідчить про те, що Москва має все більше труднощів у протистоянні з Україною.
Раніше голова комітету з розвідки Палати представників американського Конгресу Майк Тернер закликав президента США Джо Байдена визначити використання північнокорейських військ у війні проти України як "червону лінію".
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