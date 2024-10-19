Глава МЗС Франції – про участь солдатів КНДР у війні: Є ризик, що конфлікт перейде на Азію

"Це виведе війну на новий масштаб ескалації. Це несе ризики того, що ця війна перейде на територію Азії", – заявив Жан-Ноель Барро

Жан-Ноель Барро (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Відправлення північнокорейських військових на війну проти України може вивести конфлікт на новий рівень ескалації та перенести його на територію Азії. Про це на пресконференції з у Києві заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

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"Якщо це правда [відправлення військових КНДР на війну Росії проти України]- а ми дослухаємося до думки українських партнерів – то я думаю, таке рішення мало б серйозні наслідки, оскільки це виведе війну на новий масштаб ескалації. Це несе ризики того, що ця війна перейде на територію Азії", – сказав він.

Разом з тим Барро вважає, що саме рішення про залучення північнокорейських військових до російсько-української війни свідчить про те, що Москва має все більше труднощів у протистоянні з Україною.

Раніше голова комітету з розвідки Палати представників американського Конгресу Майк Тернер закликав президента США Джо Байдена визначити використання північнокорейських військ у війні проти України як "червону лінію".