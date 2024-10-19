Глава МИД Франции – об участии солдат КНДР в войне: Конфликт может перейти на Азию

"Это выведет войну на новый масштаб эскалации. Это несет риски того, что эта война перейдет на территорию Азии", – заявил Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Отправка северокорейских военных на войну против Украины может вывести конфликт на новый уровень эскалации и перенести его на территорию Азии. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

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"Если это правда [отправление военных КНДР на войну России против Украины]- а мы прислушиваемся к мнению украинских партнеров – то я думаю, такое решение имело бы серьезные последствия, поскольку это выведет войну на новый масштаб эскалации. Это несет риски того, что эта война перейдет на территорию Азии", – сказал он.

Вместе с тем Барро считает, что именно решение о привлечении северокорейских военных к российско-украинской войне свидетельствует о том, что Москва испытывает все больше трудностей в противостоянии с Украиной.

Ранее глава комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер призвал президента США Джо Байдена определить использование северокорейских войск в войне против Украины как "красную линию".