Глава МЗС Польщі відреагував на слова Дуди про Крим. Сам Дуда виправився

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА/RADEK PIETRUSZKA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву президента Анджея Дуди, в якій він засумнівався у тому, що Україна зможе повернути Крим з російської окупації. Дипломат запевнив, що Варшава підтримує територіальну цілісність України.

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Відповідаючи на запитання, чи може Україна повернути тимчасово окуповані території, зокрема Крим, польський президент сказав в інтерв'ю Kanal Zero: "Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ".

"Польща визнає незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які були неодноразово підтверджені Російською Федерацією: починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року, Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року та Договору про кордон від 28 січня 2003 року", – написав Сікорський.

Згодом сам Дуда опублікував у X (Twitter) допис, в якому наголосив, що з першого дня вторгнення Росії в Україну він демонстрував: "Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом".

"Напад Росії на Україну та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином. Ця війна не може закінчитися перемогою Росії. Російський імперіалізм треба зупинити, перемогти та заблокувати на майбутнє", – сказав польський президент.

Раніше посол України у Польщі Василь Зварич також відреагував на заяву Дуди, наголосивши, що деокупація Криму – це обов'язок України та її західних союзників.

21 грудня 2023 року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що "на 100% впевнений", що ЗСУ зможуть звільнити Крим протягом 2024 року.

Україна готує напрацювання, які допоможуть змусити росіян наступного року відійти з тимчасово окупованого Криму, сказав він раніше.

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