Глава МИД Польши отреагировал на слова Дуды о Крыме. Сам Дуда исправился

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА/RADEK PIETRUSZKA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление президента Анджея Дуды, в котором он усомнился в том, что Украина сможет вернуть Крым из российской оккупации. Дипломат заверил, что Варшава поддерживает территориальную целостность Украины.

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Отвечая на вопрос, может ли Украина вернуть временно оккупированные территории, в частности Крым, польский президент сказал в интервью Kanal Zero: "Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет себе Донецк и Луганск".

"Польша признает независимость Украины в пределах ее международно признанных границ, которые были неоднократно подтверждены Российской Федерацией: начиная с Договора от 19 ноября 1990 года, Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года и Договора о границе от 28 января 2003 года".

Впоследствии сам Дуда опубликовал в X (Twitter) сообщение, в котором подчеркнул, что с первого дня вторжения России в Украину он демонстрировал: "Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом".

"Нападение России на Украину и оккупация международно признанных территорий Украины, включая Крым, являются преступлением. Эта война не может закончиться победой России. Российский империализм нужно остановить, победить и заблокировать на будущее", – сказал польский президент.

Ранее посол Украины в Польше Василий Зварич также отреагировал на заявление Дуды, подчеркнув, что деоккупация Крыма – это обязанность Украины и ее западных союзников.

21 декабря 2023 года министр обороны Рустем Умеров заявил, что "на 100% уверен", что ВСУ смогут освободить Крым в течение 2024 года.

Украина готовит наработки, которые помогут заставить россиян в следующем году уйти из временно оккупированного Крыма, сказал он ранее.

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