Глава МЗС Польщі заявив, що популізм у Європі ускладнює вступ нових країн до Євросоюзу

Радослав Сікорський (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що відхід від демократії за часів нинішнього керівництва Угорщини й попереднього уряду його країни змусив Брюссель обережно ставитися до прийняття нових членів до блоку. Таку думку очільник польської дипломатії висловив в інтервʼю TVP World.

Сікорський торкнувся теми зростання популізму в Європі, заявивши, що ситуація не завжди одностороння і що 80% поляків, як і раніше, підтримують Європейський Союз.

"У Нідерландах щойно пройшли вибори, на яких перемогли центристи. Популісти перемагають не скрізь", – сказав він.

Однак він визнав, що антиєвропейські настрої – це проблема, яку блоку необхідно вирішити.

"Мене турбує кількість фейкових новин і відвертої брехні про Європейський Союз. І ми повинні їм протистояти, тому що я, як і ви, бачив інтелектуальне коріння Brexit", – акцентував глава польського МЗС.

Він уточнив, що Польща отримала величезний зиск від членства в ЄС "як в економічному плані, так і з погляду захисту своєї незалежності".

На його думку, нинішнім країнам-кандидатам буде складніше отримати переваги членства в ЄС – частково через спадщину популістських партій, зокрема колишньої партії влади Польщі PiS.

"Це вина нашої нинішньої опозиції. Коли вони були при владі, вони налякали решту Європи перспективою членів, здатних відступити [від демократичних норм]. Вони ускладнили вступ Молдови й України, що не є добре", – вважає міністр.

Коментарі Сікорського пролунали наступного дня після публікації Європейською комісією ключової доповіді з оцінкою прогресу дев'яти країн-кандидатів на шляху до членства в ЄС, де було названо кілька країн, що зіткнулися з серйозними перешкодами.

Глава польського МЗС заявив, що пропозиції щодо випробувального терміну для країн, які вступають до ЄС, є частиною популістської спадщини і "для майбутніх членів критерії членства будуть ще вищими".