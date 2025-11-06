Глава МЗС Польщі заявив, що популізм у Європі ускладнює вступ нових країн до Євросоюзу
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що відхід від демократії за часів нинішнього керівництва Угорщини й попереднього уряду його країни змусив Брюссель обережно ставитися до прийняття нових членів до блоку. Таку думку очільник польської дипломатії висловив в інтервʼю TVP World.
Сікорський торкнувся теми зростання популізму в Європі, заявивши, що ситуація не завжди одностороння і що 80% поляків, як і раніше, підтримують Європейський Союз.
"У Нідерландах щойно пройшли вибори, на яких перемогли центристи. Популісти перемагають не скрізь", – сказав він.
Однак він визнав, що антиєвропейські настрої – це проблема, яку блоку необхідно вирішити.
"Мене турбує кількість фейкових новин і відвертої брехні про Європейський Союз. І ми повинні їм протистояти, тому що я, як і ви, бачив інтелектуальне коріння Brexit", – акцентував глава польського МЗС.
Він уточнив, що Польща отримала величезний зиск від членства в ЄС "як в економічному плані, так і з погляду захисту своєї незалежності".
На його думку, нинішнім країнам-кандидатам буде складніше отримати переваги членства в ЄС – частково через спадщину популістських партій, зокрема колишньої партії влади Польщі PiS.
"Це вина нашої нинішньої опозиції. Коли вони були при владі, вони налякали решту Європи перспективою членів, здатних відступити [від демократичних норм]. Вони ускладнили вступ Молдови й України, що не є добре", – вважає міністр.
Коментарі Сікорського пролунали наступного дня після публікації Європейською комісією ключової доповіді з оцінкою прогресу дев'яти країн-кандидатів на шляху до членства в ЄС, де було названо кілька країн, що зіткнулися з серйозними перешкодами.
Глава польського МЗС заявив, що пропозиції щодо випробувального терміну для країн, які вступають до ЄС, є частиною популістської спадщини і "для майбутніх членів критерії членства будуть ще вищими".
- 14 березня 2025 року Зеленський повідомив, що рішення про членство України у ЄС блокує лише одна країна – Угорщина. Для розв'язання питань зовнішньої політики й безпеки потрібна підтримка усіх членів блоку.
- 26 червня Орбан оголосив результати пропагандистського національного опитування Voks2025 щодо вступу України до ЄС. Він заявив, що абсолютна більшість угорців проголосували проти.
