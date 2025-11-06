Глава МИД Польши заявил, что популизм в Европе затрудняет вступление новых стран в ЕС

Радослав Сикорский (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что отход от демократии во времена нынешнего руководства Венгрии и предыдущего правительства его страны заставил Брюссель осторожно относиться к принятию новых членов в блок. Такое мнение глава польской дипломатии высказал в интервью TVP World.

Сикорский затронул тему роста популизма в Европе, заявив, что ситуация не всегда односторонняя, и что 80% поляков по-прежнему поддерживают Европейский Союз.

"В Нидерландах только что прошли выборы, на которых победили центристы. Популисты побеждают не везде", – сказал он.

Однако он признал, что антиевропейские настроения – это проблема, которую блоку необходимо решить.

"Меня беспокоит количество фейковых новостей и откровенной лжи о Европейском Союзе. И мы должны им противостоять, потому что я, как и вы, видел интеллектуальные корни Brexit", – акцентировал глава польского МИД.

Он уточнил, что Польша получила огромную выгоду от членства в ЕС "как в экономическом плане, так и с точки зрения защиты своей независимости".

По его мнению, нынешним странам-кандидатам будет сложнее получить преимущества членства в ЕС – частично из-за наследия популистских партий, в частности бывшей партии власти Польши PiS.

"Это вина нашей нынешней оппозиции. Когда они были у власти, они напугали остальную Европу перспективой членов, способных отступить [от демократических норм]. Они усложнили вступление Молдовы и Украины, что не есть хорошо", – считает министр.

Комментарии Сикорского прозвучали на следующий день после публикации Европейской комиссией ключевого доклада с оценкой прогресса девяти стран-кандидатов на пути к членству в ЕС, где было выявлено несколько стран, столкнувшихся с серьезными препятствиями.

Глава польского МИД заявил, что предложения по испытательному сроку для стран, вступающих в ЕС, являются частью популистского наследия и "для будущих членов критерии членства будут еще выше".