Глава МИД Польши заявил, что популизм в Европе затрудняет вступление новых стран в ЕС
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что отход от демократии во времена нынешнего руководства Венгрии и предыдущего правительства его страны заставил Брюссель осторожно относиться к принятию новых членов в блок. Такое мнение глава польской дипломатии высказал в интервью TVP World.
Сикорский затронул тему роста популизма в Европе, заявив, что ситуация не всегда односторонняя, и что 80% поляков по-прежнему поддерживают Европейский Союз.
"В Нидерландах только что прошли выборы, на которых победили центристы. Популисты побеждают не везде", – сказал он.
Однако он признал, что антиевропейские настроения – это проблема, которую блоку необходимо решить.
"Меня беспокоит количество фейковых новостей и откровенной лжи о Европейском Союзе. И мы должны им противостоять, потому что я, как и вы, видел интеллектуальные корни Brexit", – акцентировал глава польского МИД.
Он уточнил, что Польша получила огромную выгоду от членства в ЕС "как в экономическом плане, так и с точки зрения защиты своей независимости".
По его мнению, нынешним странам-кандидатам будет сложнее получить преимущества членства в ЕС – частично из-за наследия популистских партий, в частности бывшей партии власти Польши PiS.
"Это вина нашей нынешней оппозиции. Когда они были у власти, они напугали остальную Европу перспективой членов, способных отступить [от демократических норм]. Они усложнили вступление Молдовы и Украины, что не есть хорошо", – считает министр.
Комментарии Сикорского прозвучали на следующий день после публикации Европейской комиссией ключевого доклада с оценкой прогресса девяти стран-кандидатов на пути к членству в ЕС, где было выявлено несколько стран, столкнувшихся с серьезными препятствиями.
Глава польского МИД заявил, что предложения по испытательному сроку для стран, вступающих в ЕС, являются частью популистского наследия и "для будущих членов критерии членства будут еще выше".
- 14 марта 2025 года Зеленский сообщил, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна – Венгрия. Для решения вопросов внешней политики и безопасности нужна поддержка всех членов блока.
- 26 июня Орбан объявил результаты пропагандистского национального опроса Voks2025 относительно вступления Украины в ЕС. Он заявил, что абсолютное большинство венгров проголосовали против.
