Глава МЗС Румунії прибула до Києва – фото

Свій візит глава МЗС Румунії розпочала з відвідування дитячої лікарні "Охматдит", яку рік тому атакувала Росія

Візит Оани Тою до Києва 7 серпня (Фото: x.com/oana_toiu)

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Тою прибула 7 серпня до Києва з візитом. Про це вона повідомила в соцмережі Х.

За словами посадовиці, це перший двосторонній візит міністра закордонних справ Румунії до Києва від початку вторгнення Росії у 2022 році.

Сьогодні Оана Тою проведе переговори з високопосадовцями України, потім вона продовжить візит до Чернівців.

Глава МЗС Румунії зазначила, що для неї день розпочався з відвідування дитячої лікарні "Охматдит", яку рік тому обстріляла Росія.

"Це був жахливий воєнний злочин, який сколихнув світ і який не залишиться безкарним. Бачити цих невинних дітей на лікуванні, дехто з яких має дуже важкі хвороби, ще раз показало мені, що українці – сильний та стійкий народ", – зазначила вона.

Очільниця румунського зовнішньополітичного відомства також відвідала "Школу Супергероїв" у Національному інституті раку.

Глава МЗС також запевнила, що Румунія й далі буде на боці України в її законній боротьбі.