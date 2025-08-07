Глава МЗС Румунії прибула до Києва – фото
Міністерка закордонних справ Румунії Оана Тою прибула 7 серпня до Києва з візитом. Про це вона повідомила в соцмережі Х.
За словами посадовиці, це перший двосторонній візит міністра закордонних справ Румунії до Києва від початку вторгнення Росії у 2022 році.
Сьогодні Оана Тою проведе переговори з високопосадовцями України, потім вона продовжить візит до Чернівців.
Глава МЗС Румунії зазначила, що для неї день розпочався з відвідування дитячої лікарні "Охматдит", яку рік тому обстріляла Росія.
"Це був жахливий воєнний злочин, який сколихнув світ і який не залишиться безкарним. Бачити цих невинних дітей на лікуванні, дехто з яких має дуже важкі хвороби, ще раз показало мені, що українці – сильний та стійкий народ", – зазначила вона.
Очільниця румунського зовнішньополітичного відомства також відвідала "Школу Супергероїв" у Національному інституті раку.
Глава МЗС також запевнила, що Румунія й далі буде на боці України в її законній боротьбі.
- 22 травня Конституційний суд Румунії офіційно затвердив результат другого туру президентських виборів, у якому переміг проєвропейський мер Бухареста Дан.
- 26 травня Дан офіційно вступив на посаду президента Румунії.
- 11 червня новий президент Румунії Нікушор Дан відвідав Україну. Під час його візиту президент Володимир Зеленський провів тристоронню зустріч з Маєю Санду та Даном.
