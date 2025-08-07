Глава МИД Румынии прибыла в Киев – фото
Министр иностранных дел Румынии Оана Тою прибыла 7 августа в Киев с визитом. Об этом она сообщила в соцсети Х.
По словам чиновницы, это первый двусторонний визит министра иностранных дел Румынии в Киев с начала вторжения России в 2022 году.
Сегодня Оана Тою проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками Украины, после чего она продолжит визит в Черновцы.
Глава МИД Румынии отметила, что для нее день начался с посещения детской больницы "Охматдет", которую год назад обстреляла Россия.
"Это было ужасное военное преступление, которое всколыхнуло мир и которое не останется безнаказанным. Видеть этих невинных детей на лечении, а ведь некоторые из них имеют очень тяжелые болезни, еще раз показало мне, что украинцы – сильный и стойкий народ", – отметила она.
Руководительница румынского внешнеполитического ведомства также посетила "Школу Супергероев" в Национальном институте рака.
Глава МИД также заверила, что Румыния и дальше будет на стороне Украины в ее законной борьбе.
- 22 мая Конституционный суд Румынии официально утвердил результат второго тура президентских выборов, в котором победил проевропейский мэр Бухареста Дан.
- 26 мая Дан официально вступил в должность президента Румынии.
- 11 июня новый президент Румынии Никушор Дан посетил Украину. Во время его визита президент Владимир Зеленский провел трехстороннюю встречу с Майей Санду и Даном.
