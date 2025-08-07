Глава МИД Румынии прибыла в Киев – фото

Свой визит глава МИД Румынии начала с посещения детской больницы "Охматдет", которую год назад атаковала Россия

Визит Оаны Тою в Киев 7 августа (Фото: x.com/oana_toiu)

Министр иностранных дел Румынии Оана Тою прибыла 7 августа в Киев с визитом. Об этом она сообщила в соцсети Х.

По словам чиновницы, это первый двусторонний визит министра иностранных дел Румынии в Киев с начала вторжения России в 2022 году.

Сегодня Оана Тою проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками Украины, после чего она продолжит визит в Черновцы.

Глава МИД Румынии отметила, что для нее день начался с посещения детской больницы "Охматдет", которую год назад обстреляла Россия.

"Это было ужасное военное преступление, которое всколыхнуло мир и которое не останется безнаказанным. Видеть этих невинных детей на лечении, а ведь некоторые из них имеют очень тяжелые болезни, еще раз показало мне, что украинцы – сильный и стойкий народ", – отметила она.

Руководительница румынского внешнеполитического ведомства также посетила "Школу Супергероев" в Национальном институте рака.

Глава МИД также заверила, что Румыния и дальше будет на стороне Украины в ее законной борьбе.