Глава МЗС Туреччини вважає, що війна в Україні може "поширитися на регіон"
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що існує ризик поширення війни Росії проти України "на регіон". Про це він повідомив у інтерв'ю CNN Turk.
За його словами, Туреччина є однією із країн, які "закликають до миру" як у НАТО, так і в Європі.
"Ця війна має припинитися зараз. Наш президент закликає до миру, використовуючи весь свій лідерський авторитет. Це питання мені ставлять постійно, як у США, так і на інших зустрічах", – сказав Фідан.
Він зазначив, що конфлікт перетворився на війну на виснаження, в якій обидві сторони зазнають втрат.
"Це зберігає ризик поширення. Ми стурбовані цією ситуацією. Існує ризик поширення війни на регіон. Поширення починається з мови, а потім переходить у дію", – заявив дипломат.
Глава турецького МЗС наголосив, що Європа має бути більше стурбована війною в Україні, ніж Туреччина.
Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган поговорив з диктатором Володимиром Путіним і привітав його з "перемогою" на фіктивних "виборах" у Росії, а також заявив про готовність бути посередником у переговорах РФ та України.
- 17 березня 2022 року в Туреччині відбулися переговори глави МЗС Дмитра Кулеби з його турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, за підсумками яких стало відомо, що Туреччина готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України в майбутньому.
- 29 березня того ж року в Туреччині відбулися переговори між представниками України та Росії щодо широкомасштабної війни. Їх відкривав президент Туреччини.
- 8 березня 2024 року Ердоган заявив, що готовий прийняти мирний саміт з приводу війни в Україні, але на нього Стамбул хоче запросити представників Москви.
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