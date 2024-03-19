Глава МИД Турции считает, что война в Украине может "распространиться на регион"

Фидан заявил, что война России против Украины "должна прекратиться сейчас"

Хакан Фидан (Фото: EPA/NECATI SAVAS)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что существует риск распространения войны России против Украины "на регион". Об этом он сообщил в интервью CNN Turk.

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По его словам, Турция является одной из стран, которые "призывают к миру" как в НАТО, так и в Европе.

"Эта война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя весь свой лидерский авторитет. Этот вопрос мне задают постоянно, как в США, так и на других встречах", — сказал Фидан.

Он отметил, что конфликт превратился в войну на истощение, в которой обе стороны несут потери.

"Это сохраняет риск распространения. Мы обеспокоены этой ситуацией. Существует риск распространения войны на регион. Распространение начинается с речи, а затем переходит в действие", — заявил дипломат.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что Европа должна быть больше обеспокоена войной в Украине, чем Турция.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил с диктатором Владимиром Путиным и поздравил его с "победой" на фиктивных "выборах" в России, а также заявил о готовности быть посредником в переговорах РФ и Украины.

17 марта 2022 года в Турции состоялись переговоры главы МИД Дмитрия Кулебы с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, по итогам которых стало известно, что Турция "готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем".

29 марта того же года в Турции состоялись переговоры между представителями Украины и России по поводу широкомасштабной войны. Их открывал президент Турции.

8 марта 2024 года Эрдоган заявил, что готов принять мирный саммит по поводу войны в Украине, но на него Стамбул хочет пригласить представителей Москвы.

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