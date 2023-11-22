Гроссі: Заборона Ірану на допуск інспекторів є серйозним ударом по роботі МАГАТЕ
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що відсторонення Іраном деяких з найдосвідченіших і найкваліфікованіших інспекторів ядерного нагляду ООН від роботи в країні є "дуже серйозним ударом" по роботі агентства. Його слова наводить Reuters.
За даними агентства, у вересні Тегеран поінформував Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про те, що йде на цей крок, відомий як денонсація. МАГАТЕ тоді заявило, що, хоча Ірану дозволено це робити, спосіб, у який це було зроблено, є безпрецедентним і шкідливим для його роботи.
"Це дуже серйозний удар по нашій здатності робити це", – сказав Гроссі на пресконференції, відповідаючи на запитання, якою мірою цей крок вплинув на здатність МАГАТЕ проводити повноцінні інспекції в Ірані, та закликав Тегеран переглянути своє рішення.
Журналісти зазначили, що МАГАТЕ не повідомляє, скільки інспекторів було відкликано. Дипломати вважають, що їх було трохи більше, ніж кілька. Хоча це невелика частина з-понад 100 інспекторів, призначених для роботи в Ірані, вони є одними з найкращих експертів МАГАТЕ зі збагачення урану, кажуть чиновники.
Один дипломат, з яким говорили журналісти, заявив агентству, що кількість інспекторів, яким заборонено в'їзд в Іран в межах цієї хвилі, – вісім і всі вони французи та німці. Таким чином, йдеться у матеріалі, у групі, призначеній для роботи в Ірані, залишився лише один експерт зі збагачення урану, додали вони.
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Інший співрозмовник видання оцінив кількість інших експертів зі збагачення, які володіють необхідним навичками, як "напевно, менш як п'ять".
"Є не так багато країн, які мають такий досвід. І зазвичай країни, де такі експерти є, дуже неохоче діляться ними. Крім того, це були інспектори, які були знайомі з об'єктами, працювали там роками, інспектуючи об'єкти", – сказав високопоставлений дипломат, маючи на увазі відкликаних інспекторів.
За даними журналістів, важливість цього досвіду була проілюстрована в січні, коли інспектор помітив ледь помітну, але суттєву зміну в каскаді, або кластері, центрифуг зі збагачення урану, про яку Іран не повідомив МАГАТЕ. Ця зміна спричинила стрибок рівня збагачення до 83,7%, що є рекордним показником.
- 5 травня 2023 року міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що, за інформацією Ізраїлю, Іран накопичив достатньо матеріалу для створення п'яти ядерних бомб.
- 1 червня він прокоментував рівень ядерної загрози з боку Ірану заявою, що військові Ізраїлю виконають свій обов'язок захисту країни, якщо ситуація їх до цього змусить.
- У жовтні в щорічній доповіді Пентагону говорилося, що Іран має достатньо ресурсів, щоб створити ядерний пристрій менше ніж за два тижні.
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