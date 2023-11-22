Гроссі: Заборона Ірану на допуск інспекторів є серйозним ударом по роботі МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що відсторонення Іраном деяких з найдосвідченіших і найкваліфікованіших інспекторів ядерного нагляду ООН від роботи в країні є "дуже серйозним ударом" по роботі агентства. Його слова наводить Reuters.

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За даними агентства, у вересні Тегеран поінформував Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про те, що йде на цей крок, відомий як денонсація. МАГАТЕ тоді заявило, що, хоча Ірану дозволено це робити, спосіб, у який це було зроблено, є безпрецедентним і шкідливим для його роботи.

ДОВІДКА. Денонсація — припинення дії міжнародного договору шляхом повідомлення однієї держави іншій про припинення дії укладеного між ними міжнародного договору, здійснене в порядку і в термін, обумовлені цим договором. . Денонсація — припинення дії міжнародного договору шляхом повідомлення однієї держави іншій про припинення дії укладеного між ними міжнародного договору, здійснене в порядку і в термін, обумовлені цим договором.

"Це дуже серйозний удар по нашій здатності робити це", – сказав Гроссі на пресконференції, відповідаючи на запитання, якою мірою цей крок вплинув на здатність МАГАТЕ проводити повноцінні інспекції в Ірані, та закликав Тегеран переглянути своє рішення.

ДОВІДКА. Збагачення урану Іраном – це "серце" іранської ядерної програми, процес, за допомогою якого уран очищується до рівня 60%, що близько до 90%, які є придатними для виробництва зброї. Іран заперечує, що прагне отримати ядерну зброю, але жодна інша держава не збагачувала уран до такого рівня, не виробляючи його. ДОВІДКА. Збагачення урану Іраном – це "серце" іранської ядерної програми, процес, за допомогою якого уран очищується до рівня 60%, що близько до 90%, які є придатними для виробництва зброї. Іран заперечує, що прагне отримати ядерну зброю, але жодна інша держава не збагачувала уран до такого рівня, не виробляючи його.

Журналісти зазначили, що МАГАТЕ не повідомляє, скільки інспекторів було відкликано. Дипломати вважають, що їх було трохи більше, ніж кілька. Хоча це невелика частина з-понад 100 інспекторів, призначених для роботи в Ірані, вони є одними з найкращих експертів МАГАТЕ зі збагачення урану, кажуть чиновники.

Один дипломат, з яким говорили журналісти, заявив агентству, що кількість інспекторів, яким заборонено в'їзд в Іран в межах цієї хвилі, – вісім і всі вони французи та німці. Таким чином, йдеться у матеріалі, у групі, призначеній для роботи в Ірані, залишився лише один експерт зі збагачення урану, додали вони.

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Інший співрозмовник видання оцінив кількість інших експертів зі збагачення, які володіють необхідним навичками, як "напевно, менш як п'ять".

"Є не так багато країн, які мають такий досвід. І зазвичай країни, де такі експерти є, дуже неохоче діляться ними. Крім того, це були інспектори, які були знайомі з об'єктами, працювали там роками, інспектуючи об'єкти", – сказав високопоставлений дипломат, маючи на увазі відкликаних інспекторів.

За даними журналістів, важливість цього досвіду була проілюстрована в січні, коли інспектор помітив ледь помітну, але суттєву зміну в каскаді, або кластері, центрифуг зі збагачення урану, про яку Іран не повідомив МАГАТЕ. Ця зміна спричинила стрибок рівня збагачення до 83,7%, що є рекордним показником.

5 травня 2023 року міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що, за інформацією Ізраїлю, Іран накопичив достатньо матеріалу для створення п'яти ядерних бомб.

1 червня він прокоментував рівень ядерної загрози з боку Ірану заявою, що військові Ізраїлю виконають свій обов'язок захисту країни, якщо ситуація їх до цього змусить.

У жовтні в щорічній доповіді Пентагону говорилося, що Іран має достатньо ресурсів, щоб створити ядерний пристрій менше ніж за два тижні.

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