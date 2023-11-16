Іран накопичив збагачений уран на кілька ядерних бомб – внутрішні звіти МАГАТЕ

Іран накопичив запаси збагаченого урану, яких достатньо для створення кількох ядерних бомб, і відмовляється виконувати вимоги ООН. Про це йдеться у внутрішніх звітах МАГАТЕ, які потрапили у розпорядження Reuters.

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У розпорядженні Ірану вже є 128,3 кг урану, збагаченого до рівня 60%, у разі подальшого збагачення до рівня 90% цього буде достатньо для виробництва трьох ядерних бомб, цитує агентство конфіденційні звіти МАГАТЕ.

За даними МАГАТЕ, в Ірані до рівня 60% щомісяця збагачують у середньому близько 3 кг урану, в окремі місяці — до 9 кг.

Високопоставлений дипломат США сказав агентству, що Іран – "єдина країна у світі, яка збагачує уран до такого високого рівня, не виробляючи при цьому ядерної зброї".

У 2022 році Рада МАГАТЕ вимагає від Ірану допустити міжнародне розслідування появи слідів урану на об'єктах Ірану, які не були заявлені ним як ядерні. Прогресу у розслідуванні не було, а домовленість про перевстановлення обладнання для моніторингу, яке Іран демонтував минулого року, було виконано лише частково.

Також у вересні Тегеран відкликав акредитацію у деяких провідних інспекторів МАГАТЕ.

Звіти агентства констатують, що Іран не виконує взятих на себе зобов'язань.

Водночас досить мала ймовірність того, що до Ірану через це будуть застосовані нові санкції, оскільки США та Європа уникатимуть нових ускладнень у регіоні через війну Ізраїлю з терористичним рухом ХАМАС, сказали Reuters джерела в дипломатичних колах.

У січні 2023 року глава іранського МЗС Хосейн Амір Абдоллахіян сказав, що Іран може відкликати свій підпис під Договором про нерозповсюдження ядерної зброї у відповідь на ініціативу Європарламенту внести до списку терористичних організацій Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

5 травня 2023 року міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що, за інформацією Ізраїлю, Іран накопичив достатньо матеріалу для створення п'яти ядерних бомб.

1 червня він прокоментував рівень ядерної загрози з боку Ірану заявою, що військові Ізраїлю виконають свій обов'язок захисту країни, якщо ситуація їх до цього змусить.

У жовтні в щорічній доповіді Пентагону говорилося, що Іран має достатньо ресурсів, щоб створити ядерний пристрій менше ніж за два тижні.

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