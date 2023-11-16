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Иран накопил обогащенный уран на несколько ядерных бомб – внутренние отчеты МАГАТЭ

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 11:01
Иран накопил обогащенный уран на несколько ядерных бомб – внутренние отчеты МАГАТЭ - Фото
Президент Ирана Хасан Рухани инспектирует ядерный объект (Фото - EPA)

Иран накопил запасы обогащенного урана, которых достаточно для создания нескольких ядерных бомб, и отказывается выполнять требования ООН. Об этом говорится во внутренних отчетах МАГАТЭ, которые попали в распоряжение Reuters.

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В распоряжении Ирана есть уже 128,3 кг урана, обогащенного до уровня 60%, при дальнейшем обогащении до уровня 90% этого будет достаточно для производства трех ядерных бомб, цитирует агентство конфиденциальные отчеты МАГАТЭ. 

По данным МАГАТЭ, в Иране до уровня 60% ежемесячно обогащают в среднем около 3 кг урана, в отдельные месяцы — до 9 кг. 

Высокопоставленный дипломат США сказал агентству, что Иран – "единственная страна в мире, которая обогащает уран до такого высокого уровня, не производя при этом ядерное оружие".

В 2022 году Совет МАГАТЭ потребовал от Ирана допустить международное расследование появления следов урана на объектах Ирана, которые не были заявлены им как ядерные. Прогресса в расследовании не было, а договоренность о переустановке оборудования для мониторинга, которое Иран демонтировал в прошлом году, было выполнено только частично.

Также в сентябре Тегеран отозвал аккредитацию у некоторых ведущих инспекторов МАГАТЭ.

Отчеты агентства констатируют, что Иран не выполняет взятые на себя обязательства.  

При этом достаточно мала вероятность того, что к Ирану из-за этого будут применены новые санкции, так как США и Европа будут избегать новых осложнений в регионе из-за войны Израиля с террористическим движением ХАМАС, сказали Reuters источники в дипломатических кругах.

В январе 2023 года глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что Иран может отозвать свою подпись под Договором о нераспространении ядерного оружия в ответ на инициативу Европарламента внести в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции (КСИР).

  • 1 июня он прокомментировал уровень ядерной угрозы со стороны Ирана заявлением, что военные Израиля исполнят свой долг по защите страны, если ситуация их к этому вынудит.
  • В октябре в ежегодном докладе Пентагона говорилось, что у Ирана достаточно ресурсов, чтобы создать ядерное устройство менее чем за две недели.  

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Сергей Бережной
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