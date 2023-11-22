Гросси: Запрет Ирана на допуск инспекторов является серьезным ударом по работе МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что отстранение Ираном некоторых из самых опытных и квалифицированных инспекторов ядерного надзора ООН от работы в стране является "очень серьезным ударом" по работе агентства. Его слова приводит Reuters.

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По данным агентства, в сентябре Тегеран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что идет на этот шаг, известный как денонсация. МАГАТЭ тогда заявило, что, хотя Ирану разрешено это делать, способ, которым это было сделано, является беспрецедентным и вредным для его работы.

СПРАВКА. Денонсация – прекращение действия международного договора путем уведомления одного государства другому о прекращении действия заключенного между ними международного договора, совершенное в порядке и в срок, оговоренный этим договором. СПРАВКА. Денонсация – прекращение действия международного договора путем уведомления одного государства другому о прекращении действия заключенного между ними международного договора, совершенное в порядке и в срок, оговоренный этим договором.

"Это очень серьезный удар по нашей способности делать это", – сказал Гросси на пресс-конференции, отвечая на вопрос, в какой степени этот шаг повлиял на способность МАГАТЭ проводить полноценные инспекции в Иране, и призвал Тегеран пересмотреть свое решение.

СПРАВКА. Обогащение урана Ираном – это "сердце" иранской ядерной программы, процесс, с помощью которого уран очищается до уровня 60%, что близко к 90%, что является пригодным для производства оружия. Иран отрицает, что стремится получить ядерное оружие, но ни одно другое государство не обогащало уран до такого уровня, не производя его. СПРАВКА. Обогащение урана Ираном – это "сердце" иранской ядерной программы, процесс, с помощью которого уран очищается до уровня 60%, что близко к 90%, что является пригодным для производства оружия. Иран отрицает, что стремится получить ядерное оружие, но ни одно другое государство не обогащало уран до такого уровня, не производя его.

Журналисты отметили, что МАГАТЭ не сообщает, сколько инспекторов было отозвано. Дипломаты считают, что их было чуть больше, чем несколько. Хотя это небольшая часть из более чем 100 инспекторов, предназначенных для работы в Иране, они являются одними из лучших экспертов МАГАТЭ по обогащению урана, говорят чиновники.

Один дипломат, с которым говорили журналисты, заявил агентству, что количество инспекторов, которым запрещен въезд в Иран в рамках этой волны, – восемь и все они французы и немцы. Таким образом, говорится в материале, в группе, предназначенной для работы в Иране, остался только один эксперт по обогащению урана, добавили они.

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Другой собеседник издания оценил количество других экспертов по обогащению, обладающих необходимыми навыками, как "наверное, менее пяти".

"Есть не так много стран, имеющих такой опыт. И обычно страны, где такие эксперты есть, весьма неохотно делятся ими. Кроме того, это были инспекторы, которые были знакомы с объектами, работали там годами, инспектируя объекты", – сказал высокопоставленный дипломат, имея в виду отозванных инспекторов.

По данным журналистов, важность этого опыта была проиллюстрирована в январе, когда инспектор заметил едва заметное, но существенное изменение в каскаде, или кластере, центрифуг по обогащению урана, о котором Иран не сообщил МАГАТЭ. Это изменение привело к скачку уровня обогащения до 83,7%, что является рекордным показателем.

5 мая 2023 года министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что, по информации Израиля, Иран накопил достаточно материала для создания пяти ядерных бомб.

1 июня он прокомментировал уровень ядерной угрозы со стороны Ирана заявлением, что военные Израиля выполнят свой долг по защите страны, если ситуация их к этому вынудит.

В октябре в ежегодном докладе Пентагона говорилось, что у Ирана достаточно ресурсов, чтобы создать ядерное устройство менее чем за две недели.

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