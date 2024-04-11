ГУР про мету російських ударів: Те, що не встигли зробити взимку – наздоганяють зараз

У ніч проти 11 квітня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Росія навмисно обирає ціллю під час масованих атак цивільні об'єкти, щоб завдати якнайбільше руйнувань і "наздогнати" те, що не вдалося атакувати взимку, зокрема обстрілюючи енергооб'єкти. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

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За словами Юсова, про ймовірність таких комбінованих і масованих атак було відомо і про це говорилося публічно.

Він констатував, що мету Росії чітко видно – "удари завдаються саме по цивільних об'єктах, які не мають жодного стосунку до військової чи оборонної інфраструктури".

За його словами, навмисно ставка робиться на те, щоб завдати якомога більше руйнувань, уражень саме об'єктам цивільної інфраструктури й ускладнити життя мирних громадян та посилити гуманітарні проблеми в країні.

"Те, що вони не змогли з організаційних причин, не встигли зробити взимку, вони пробують наздогнати зараз стосовно знищення української енергетики", – зазначив представник ГУР.

Він підкреслив, що все, що робить Росія, – це воєнні злочини й те, що бачить весь світ.

"І протидія цим злочинам теж відома, українське керівництво говорить про це на весь світ", – резюмував він.

У ніч проти 11 квітня у всій Україні була оголошена повітряна тривога через атаку Росії із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння.

Зранку 11 квітня під час масованої атаки Росії на регіони України у Харкові прогриміли вибухи. Відомо про проблеми з енергопостачанням у місті, метро у місті найближчі години не працюватиме, загалом ворог завдав близько 10 ударів по критичній інфраструктурі міста. У Запорізькій області є влучання, пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Протягом повітряної атаки цієї ночі Росія випустила по Україні 20 крилатих ракет, 6 "Кинджалів", 12 ракет С-300, чотири ракети Х-59 та 40 "шахедів". Силам ППО вдалося збити 57 повітряних цілей із 82-х.

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