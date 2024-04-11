ГУР о цели российских ударов: То, что не успели сделать зимой – догоняют сейчас

В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Россия намеренно выбирает целью при массированных атаках гражданские объекты, чтобы нанести как можно больше разрушений и "догнать" то, что не удалось атаковать зимой, в частности обстреливая энергообъекты. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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По словам Юсова, о вероятности таких комбинированных и массированных атак было известно и об этом говорилось публично.

Он констатировал, что цель России четко видна – "удары наносятся именно по гражданским объектам, которые не имеют никакого отношения к военной или оборонной инфраструктуре".

По его словам, намеренно ставка делается на то, чтобы нанести как можно больше разрушений, поражений именно объектам гражданской инфраструктуры и усложнить жизнь мирных граждан, усилить гуманитарные проблемы в стране.

"То, что они не смогли по организационным причинам, не успели сделать зимой, они пробуют догнать сейчас по уничтожению украинской энергетики", – отметил представитель ГУР.

Он подчеркнул, что все, что делает Россия, – это военные преступления и то, что видит весь мир.

"И противодействие этим преступлениям тоже известно, украинское руководство говорит об этом на весь мир", – резюмировал он.

В ночь на 11 апреля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за атаки России с применением дронов-камикадзе и ракетного вооружения.

Утром 11 апреля во время массированной атаки России на регионы Украины в Харькове прогремели взрывы. Известно о проблемах с энергоснабжением в городе, метро в городе в ближайшие часы не будет работать, всего враг нанес около 10 ударов по критической инфраструктуре города. В Запорожской области есть попадание, поврежден объект энергетической инфраструктуры.

В течение воздушной атаки этой ночью Россия выпустила по Украине 20 крылатых ракет, 6 "Кинжалов", 12 ракет С-300, четыре ракеты Х-59 и 40 "шахедов". Силам ПВО удалось сбить 57 воздушных целей из 82-х.

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