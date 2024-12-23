ГУР про участь КНДР у війні: Найбільша проблема – артилерія. Корейці потрібні як м'ясо
Для України значно більшу проблему становить не північнокорейська піхота, а північнокорейська артилерія. Про це LIGA.net розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України.
"Йдеться про самохідні артилерійські установки М-1989 Koksan, які росіяни використовують на різних ділянках фронту, а також по мирних прифронтових населених пунктах, – зазначив розвідник. – Але можна сказати, що артилерію везуть у користування не корейців, а росіян. Корейці потрібні як м'ясо".
Про появу північнокорейських САУ М-1989 Коксан у Росії говорять ще з осені 2024 року, однак до грудня ці установки не були помічені у боях.
Дезорієнтованих військовослужбовців КНДР малими групами до 20-30 солдатів щоразу зосереджують в одному місці, звідки за командою починається відчайдушний наступ, зазначає він. Незнання місцевостей, реалій цієї війни й російської мови сприяють нерозумінню того, що корейці йдуть на вірну смерть.
Втрати в результаті боєзіткнень з українськими військами та "дружнього вогню" від російських військовослужбовців складають декілька сотень убитими, пораненими та зниклими безвісти, уточнюють LIGA.net у ГУР. "Такі штурмові групи доукомплектовуються особовим складом, зокрема, з-поміж 94-ї окремої бригади армії КНДР", – додав співрозмовник у розвідці.
На запитання, чи є в результаті боїв полонені з КНДР, відповідає лаконічним: "У процесі".
- Північна Корея збільшила постачання боєприпасів до Росії, активно нарощуючи виробництво зброї у себе в країні. Натомість КНДР отримує від Москви фінансування й нафту.
- 16 грудня Міноборони США підтвердило, що військові КНДР вперше вступили в бій у Курській області та зазнали втрат. Воювали разом із росіянами.
- 17 грудня повідомлялося, що сили ССО знищили 50 військових із КНДР під Курськом.
- 19 грудня у Південній Кореї озвучили свої дані втрат солдатів КНДР у Курській області. Убито щонайменше 100 солдатів і ще близько 1000 були поранені.