ГУР про участь КНДР у війні: Найбільша проблема – артилерія. Корейці потрібні як м'ясо

Наразі ключову загрозу для Сил оборони України з боку КНДР несе не корейська піхота

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Для України значно більшу проблему становить не північнокорейська піхота, а північнокорейська артилерія. Про це LIGA.net розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України.

"Йдеться про самохідні артилерійські установки М-1989 Koksan, які росіяни використовують на різних ділянках фронту, а також по мирних прифронтових населених пунктах, – зазначив розвідник. – Але можна сказати, що артилерію везуть у користування не корейців, а росіян. Корейці потрібні як м'ясо".

Довідка М-1978 Koksan вважається найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою Корейської народної армії. Дальність стрільби зі звичайним осколково-фугасним снарядом становила 40 км, а з активно-реактивним снарядом на відстань до 60 км.



Про появу північнокорейських САУ М-1989 Коксан у Росії говорять ще з осені 2024 року, однак до грудня ці установки не були помічені у боях. М-1978 Koksan вважається найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою Корейської народної армії. Дальність стрільби зі звичайним осколково-фугасним снарядом становила 40 км, а з активно-реактивним снарядом на відстань до 60 км.Про появу північнокорейських САУ М-1989 Коксан у Росії говорять ще з осені 2024 року, однак до грудня ці установки не були помічені у боях.

Дезорієнтованих військовослужбовців КНДР малими групами до 20-30 солдатів щоразу зосереджують в одному місці, звідки за командою починається відчайдушний наступ, зазначає він. Незнання місцевостей, реалій цієї війни й російської мови сприяють нерозумінню того, що корейці йдуть на вірну смерть.

Втрати в результаті боєзіткнень з українськими військами та "дружнього вогню" від російських військовослужбовців складають декілька сотень убитими, пораненими та зниклими безвісти, уточнюють LIGA.net у ГУР. "Такі штурмові групи доукомплектовуються особовим складом, зокрема, з-поміж 94-ї окремої бригади армії КНДР", – додав співрозмовник у розвідці.

На запитання, чи є в результаті боїв полонені з КНДР, відповідає лаконічним: "У процесі".