ГУР об участии КНДР в войне: Самая большая проблема – артиллерия
Для Украины гораздо большую проблему представляет не северокорейская пехота, а северокорейская артиллерия. Об этом LIGA.net рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Речь о самоходных артиллерийских установках М-1989 Koksan, которые россияне используют на разных участках фронта, а также по мирным прифронтовым населенным пунктам, – отметил разведчик. – Но можно сказать, что артиллерию везут в пользование не корейцев, а россиян. Корейцы нужны как мясо".
О появлении северокорейских САУ М-1989 Коксан в России говорят с осени 2024 года, однако до декабря эти установки не были замечены в боях.
Дезориентированных военнослужащих КНДР малыми группами до 20-30 солдат каждый раз сосредотачивают в одном месте, откуда по команде начинается отчаянное наступление, отмечает он. Незнание местности, реалий этой войны и русского языка способствуют непониманию того, что корейцы идут на верную смерть.
Потери в результате боестолкновений с украинскими войсками и "дружественного огня" от российских военнослужащих составляют несколько сотен убитыми, ранеными и пропавшими без вести, уточняют LIGA.net в ГУР. "Такие штурмовые группы доукомплектовываются личным составом, в частности, из 94-й отдельной бригады армии КНДР", – добавил собеседник в разведке.
На вопрос, есть ли в результате боев пленные из КНДР, отвечает лаконичным: "В процессе".
- Северная Корея увеличила поставки боеприпасов в Россию, активно наращивая производство оружия у себя в стране. В то же время КНДР получает от Москвы финансирование и нефть.
- 16 декабря Минобороны США подтвердило, что военные КНДР впервые вступили в бой в Курской области и понесли потери. Воевали вместе с россиянами.
- 17 декабря сообщалось, что силы ССО уничтожили 50 военных из КНДР под Курском.
- 19 декабря в Южной Корее озвучили свои данные потери солдат КНДР в Курской области. Убиты не менее 100 солдат и еще около 1000 были ранены.