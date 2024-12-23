ГУР об участии КНДР в войне: Самая большая проблема – артиллерия

Пока ключевую угрозу для Сил обороны Украины со стороны КНДР несет не корейская пехота

Фото: KCTV

Для Украины гораздо большую проблему представляет не северокорейская пехота, а северокорейская артиллерия. Об этом LIGA.net рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

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"Речь о самоходных артиллерийских установках М-1989 Koksan, которые россияне используют на разных участках фронта, а также по мирным прифронтовым населенным пунктам, – отметил разведчик. – Но можно сказать, что артиллерию везут в пользование не корейцев, а россиян. Корейцы нужны как мясо".

Справка М-1978 Koksan считается наиболее дальнобойной ствольной артиллерийской системой Корейской народной армии. Дальность стрельбы с обычным осколочно-фугасным снарядом составляла 40 км, а с активно-реактивным снарядом на расстояние до 60 км.



О появлении северокорейских САУ М-1989 Коксан в России говорят с осени 2024 года, однако до декабря эти установки не были замечены в боях. М-1978 Koksan считается наиболее дальнобойной ствольной артиллерийской системой Корейской народной армии. Дальность стрельбы с обычным осколочно-фугасным снарядом составляла 40 км, а с активно-реактивным снарядом на расстояние до 60 км.О появлении северокорейских САУ М-1989 Коксан в России говорят с осени 2024 года, однако до декабря эти установки не были замечены в боях.

Дезориентированных военнослужащих КНДР малыми группами до 20-30 солдат каждый раз сосредотачивают в одном месте, откуда по команде начинается отчаянное наступление, отмечает он. Незнание местности, реалий этой войны и русского языка способствуют непониманию того, что корейцы идут на верную смерть.

Потери в результате боестолкновений с украинскими войсками и "дружественного огня" от российских военнослужащих составляют несколько сотен убитыми, ранеными и пропавшими без вести, уточняют LIGA.net в ГУР. "Такие штурмовые группы доукомплектовываются личным составом, в частности, из 94-й отдельной бригады армии КНДР", – добавил собеседник в разведке.

На вопрос, есть ли в результате боев пленные из КНДР, отвечает лаконичным: "В процессе".