Іран запропонував адміністрації Байдена запевнення, що не прагне вбити Трампа – WSJ

Дональд Трамп (Фото: Angela Weiss EPA)

У жовтні Іран запропонував адміністрації Джо Байдена письмові запевнення, що країна не прагне вбити новообраного президента США Дональда Трампа. Про це заявило видання The Wall Street Journal з посиланням на неназваних американських посадовців.

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Таємний обмін між Тегераном та Вашингтоном мав знизити напруженість між країнами, оскільки республіканець готується до повернення у Білий Дім, пояснило медіа.

Воно стверджує, що 14 жовтня було передано іранське повідомлення у відповідь на приватне письмове попередження США, яке ті надіслали Тегерану у вересні.

Посадовці заявили ЗМІ: надісланий у вересні лист відображав публічне повідомлення адміністрації Байдена про те, що вона вважає загрози Трампу проблемою національної безпеки найвищого рівня і що будь-який замах на його життя розглядатиметься як акт війни.

Співрозмовники додали, що це повідомлення повторило неодноразові попередні застереження щодо заподіяння шкоди Трампу, але було надіслано у світлі нової інформації про спроби убивства політика.

Іран давно обіцяв помститися республіканцю за його рішення віддати наказ про удар американського безпілотника у січні 2020-го, унаслідок чого було вбито Касема Сулеймані – очільника сил "Кудс", відповідальних за таємні військові операції Ірану за кордоном. Чиновники США заявили, що Іран також намагався заподіяти шкоди іншим посадовцям адміністрації Трампа, залученим до операції з ліквідації Сулеймані та ширшої політики максимального тиску на Іран.

За даними співрозмовників WSJ, у жовтневій відповіді Іран повторив звинувачення, що Трамп вчинив злочин, наказавши вбити Сулеймані, при цьому документ не був підписаний конкретним посадовцем.

Чиновники США та команда Трампа не прокоментували, чи була ця відповідь Ірану передана новообраному президенту. Представництво Ірану у Нью-Йорку також відмовилося від коментарів.