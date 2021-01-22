UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лидер Ирана аятолла Хаменеи угрожает убийством играющему в гольф Трампу: фото

22.01.2021, 22:35
Лидер Ирана аятолла Хаменеи угрожает убийством играющему в гольф Трампу: фото - Фото
Аятолла Али Хаменеи (Фото: EPA)

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал на своем официальном сайте, а также в Twitter явный призыв к нападению на экс-президента США Дональда Трампа в отместку за прошлогоднее убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Публикация представляет собой смонтированное фото играющего в гольф Трампа, на которого надвигается тень военного самолета или большого беспилотника. Фото сопровождается подписью на фарси, в которой содержатся слова "убийца Сулеймани и заказчик убийства должны будут заплатить" и "месть неизбежна".

Как сообщает BBC, такой же пост появился в связанном с аятоллой Twitter-аккаунте khamenei_site, его репост был размещен в официальном аккаунте Хаменеи. Первый аккаунт был заблокирован, из второго только удален твит.

Twitter отреагировал после того, как несколько пользователей указали на то, что они считают непоследовательной блокировку аккаунта Трампа, но не иранского лидера.

"Почему этот ужасный психопат может открыто призывать к убийству бывшего президента США и не быть удаленным из Twitter?", "Трампа забанили, а это – нормально. Вы шутите?", – написали пользователи в комментариях.



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
али хаменеи дональд трамп Иран Касем Сулеймани

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 