Лидер Ирана аятолла Хаменеи угрожает убийством играющему в гольф Трампу: фото

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал на своем официальном сайте, а также в Twitter явный призыв к нападению на экс-президента США Дональда Трампа в отместку за прошлогоднее убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Публикация представляет собой смонтированное фото играющего в гольф Трампа, на которого надвигается тень военного самолета или большого беспилотника. Фото сопровождается подписью на фарси, в которой содержатся слова "убийца Сулеймани и заказчик убийства должны будут заплатить" и "месть неизбежна".

Как сообщает BBC, такой же пост появился в связанном с аятоллой Twitter-аккаунте khamenei_site, его репост был размещен в официальном аккаунте Хаменеи. Первый аккаунт был заблокирован, из второго только удален твит.

Twitter отреагировал после того, как несколько пользователей указали на то, что они считают непоследовательной блокировку аккаунта Трампа, но не иранского лидера.

"Почему этот ужасный психопат может открыто призывать к убийству бывшего президента США и не быть удаленным из Twitter?", "Трампа забанили, а это – нормально. Вы шутите?", – написали пользователи в комментариях.

3 января 2020 года США нанесли авиаудар в Багдаде, убив Сулеймани. Иран пообещал отомстить и 8 января нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.

27 ноября недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый ядерной программы Ирана – 62-летний Мохсен Фахризаде, известный как "отец иранской ядерной бомбы".

1 января 2021 года МИД Ирана заявил о якобы попытках США "создать предлог для войны" между странами.

19 января Иран ввел санкции против Трампа.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.