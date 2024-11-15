Иран предложил администрации Байдена заверения, что не стремится убить Трампа – WSJ

Дональд Трамп (Фото: Angela Weiss EPA)

В октябре Иран предложил администрации Джо Байдена письменные заверения, что страна не стремится убить новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявило издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Тайный обмен между Тегераном и Вашингтоном должен снизить напряженность между странами, поскольку республиканец готовится к возвращению в Белый Дом, пояснило медиа.

Оно утверждает, что 14 октября было передано иранское сообщение в ответ на частное письменное предупреждение США, посланное Тегерану в сентябре.

Чиновники заявили СМИ: посланное в сентябре письмо отражало публичное сообщение администрации Байдена о том, что она считает угрозы Трампу проблемой национальной безопасности высочайшего уровня, и что любое покушение на его жизнь будет рассматриваться как акт войны.

Собеседники добавили, что это сообщение повторило неоднократные предварительные предостережения от причинения вреда Трампу, но было отправлено в свете новой информации о попытках убийства политика.

Иран давно обещал отомстить республиканцу за его решение отдать приказ об ударе американского беспилотника в январе 2020-го, в результате чего был убит Касем Сулейман – глава сил "Кудс", ответственных за тайные военные операции Ирана за рубежом. Чиновники США заявили, что Иран также пытался причинить ущерб другим должностным лицам администрации Трампа, привлеченным к операции по ликвидации Сулеймани и более широкой политике максимального давления на Иран.

По данным собеседников WSJ, в октябрьском ответе Иран повторил обвинение, что Трамп совершил преступление, приказав убить Сулеймани, при этом документ не был подписан конкретным должностным лицом.

Чиновники США и команда Трампа не прокомментировали, был ли этот ответ Ирану передан новоизбранному президенту. Представительство Ирана в Нью-Йорке также отказалось от комментариев.