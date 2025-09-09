"Іскандер", яким росіяни вдарили по Кабміну, міг містити понад 30 іноземних деталей

У президента підтвердили, що по урядовій будівлі вдарили крилатою ракетою "Іскандер" 9М727

Кабмін 7 вересня (Фото: ДСНС)

"Іскандер", яким російська армія 7 вересня вдарила по будівлі Кабміну, міг мати понад 30 іноземних деталей, поміж них американського, британського та японського виробництва. Про це повідомив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Власюк підтвердив, що по урядовій будівлі вдарили крилатою ракетою "Іскандер" 9М727. Однак він зазначив, що горіло пальне, бойова частина не спрацювала, попередньо, внаслідок ураження ракети.

За словами Власюка, аналогічний досліджений "Іскандер" містить 35 компонентів американського виробництва, один – японського, один – британського, один – швейцарського, пʼять – білоруського і 57 – російського.

Серед іноземних виробників – Texas Instruments, Analog Devises та Altera (США), College Electronics Ltd (Велика Британія), Fujitsu (Японія), Traco Power (Швейцарія), АТ "Інтеграл" (Білорусь), АТ "Мікрон", АТ "Виробнича асоціація "Стріла", АТ "Ангстрем", АТ "Дослідницько-конструкторське бюро "Ексітон", "Карачевський завод "Електродеталь" (РФ).

"Порівняно з ракетами попередніх років, стало менше компонентів з Європи й США, а більше – Росія і Білорусь. Уся інформація була надана партнерам для санкційного реагування", – підсумував Власюк.