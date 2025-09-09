"Искандер", которым россияне ударили по Кабмину, мог иметь более 30 иностранных деталей
"Искандер", которым российская армия 7 сентября ударила по зданию Кабмина, мог вмещать более 30 иностранных деталей, в том числе американского, британского и японского производства. Об этом сообщил советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Власюк подтвердил, что по правительственному зданию ударили крылатой ракетой "Искандер" 9М727. Однако он отметил, что горело топливо, боевая часть не сработала, предварительно, в результате поражения ракеты.
По словам Власюка, аналогичный исследованный "Искандер" содержит 35 компонентов американского производства, один – японского, один – британского, один – швейцарского, пять – беларусского и 57 – российского.
Среди иностранных производителей – Texas Instruments, Analog Devises и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларусь), АО "Микрон", АО "Производственная ассоциация "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Исследовательско-конструкторское бюро "Экситон", "Карачевский завод "Электродеталь" (РФ).
"По сравнению с ракетами предыдущих лет, стало меньше компонентов из Европы и США, а больше – Россия и Беларусь. Вся информация была предоставлена партнерам для санкционного реагирования", – подытожил Власюк.
- Утром 7 сентября Кличко заявил, что в Киеве в результате сбивания российского дрона произошло возгорание в правительственном здании.
- Свириденко заявила: несмотря на террор, Кабмин продолжит работу. Разрушения планируют устранить.
- В ту ночь оккупанты направили на украинские регионы 805 дронов, 13 крылатых и баллистических ракет. Удалось обезвредить 751 вражескую цель.
- 8 сентября Defense Express писало, что россияне атаковали здание правительства крылатой ракетой "Искандер". В то же время посол ЕС сообщала о кассетной баллистике.
