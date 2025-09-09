"Искандер", которым россияне ударили по Кабмину, мог иметь более 30 иностранных деталей

У президента подтвердили, что по правительственному зданию ударили крылатой ракетой "Искандер" 9М727

Кабмин 7 сентября (Фото: ГСЧС)

"Искандер", которым российская армия 7 сентября ударила по зданию Кабмина, мог вмещать более 30 иностранных деталей, в том числе американского, британского и японского производства. Об этом сообщил советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Власюк подтвердил, что по правительственному зданию ударили крылатой ракетой "Искандер" 9М727. Однако он отметил, что горело топливо, боевая часть не сработала, предварительно, в результате поражения ракеты.

По словам Власюка, аналогичный исследованный "Искандер" содержит 35 компонентов американского производства, один – японского, один – британского, один – швейцарского, пять – беларусского и 57 – российского.

Среди иностранных производителей – Texas Instruments, Analog Devises и Altera (США), College Electronics Ltd (Великобритания), Fujitsu (Япония), Traco Power (Швейцария), АО "Интеграл" (Беларусь), АО "Микрон", АО "Производственная ассоциация "Стрела", АО "Ангстрем", АО "Исследовательско-конструкторское бюро "Экситон", "Карачевский завод "Электродеталь" (РФ).

"По сравнению с ракетами предыдущих лет, стало меньше компонентов из Европы и США, а больше – Россия и Беларусь. Вся информация была предоставлена партнерам для санкционного реагирования", – подытожил Власюк.