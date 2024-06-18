Італія може передати Україні ракети Storm Shadow – Fatto Quotidiano

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні раніше повідомляв, що до нового пакету допомоги від його держави увійде система ППО SAMP-T

Storm Shadow (Фото: mbda-systems.com)

У Римі збираються передати Збройним Силам України партію далекобійних ракет Storm Shadow у новому пакеті військової допомоги. Про це повідомило італійське видання Fatto Quotidiano, посилаючись на неназваних співрозмовників, ознайомлених із цим питанням.

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Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні нещодавно заявив, що його держава надасть Україні новий пакет військової допомоги, який міститиме озброєння для посилення протиповітряної оборони країни, зокрема систему SAMP-T.

За словами співрозмовників видання, крім SAMP-T, до цього пакету також увійде нова партія ракет Storm Shadow.

Зазначається, що дев'ятий пакет озброєнь для України італійський міністр оборони Гвідо Кросетто має представити до кінця червня.

Поки невідомо, де саме базуватимуться ракети, однак, якщо їх встановлять у Харківському регіоні, то озброєння давало б змогу завдавати ударів по території Росії, зазначили співрозмовники.

Водночас глава МЗС Італії раніше заявляв про те, що його держава не дозволяє Україні використовувати зброю, надану нею, для уражень цілей у РФ.

Співрозмовники додали, що є гіпотеза про те, що Storm Shadow встановлять на українські винищувачі Су-24.

28 квітня міністр оборони Британії повідомив, що Італія передала Україні ракети Storm Shadow.

27 травня прем'єрка Італії Мелоні виступила проти того, щоб Україна завдавала по РФ ударів західною зброєю – вважає це "контрпродуктивним".

11 червня міністр закордонних справ Італії заявив, що найбільшу увагу у новому пакеті військової допомоги для України буде приділено посиленню ППО держави.

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