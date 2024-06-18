Италия может передать Украине ракеты Storm Shadow – Fatto Quotidiano

Глава МИД Италии Антонио Таяни ранее сообщал, что в новый пакет помощи от его государства войдет система ПВО SAMP-T

Storm Shadow (Фото: mbda-systems.com)

В Риме намерены передать Вооруженным Силам Украины партию дальнобойных ракет Storm Shadow в новом пакете военной помощи. Об этом сообщило итальянское издание Fatto Quotidiano, ссылаясь на неназванных собеседников, которые ознакомлены с этим вопросом.

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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни недавно заявил, что его страна предоставит Украине новый пакет военной помощи, в котором будет вооружение для усиления противовоздушной обороны страны, в частности система SAMP-T.

По словам собеседников, кроме SAMP-T, в этот пакет также войдет новая партия ракет Storm Shadow.

Отмечается, что девятый пакет вооружений для Украины итальянский министр обороны Гвидо Кроссетто должен представить до конца июня.

Пока неизвестно, где будут базироваться ракеты, однако, если их установят в Харьковском регионе, то вооружение позволяло бы наносить удары по территории России, отметили собеседники.

В то же время глава МИД Италии ранее заявлял о том, что его государство не позволяет Украине использовать предоставленное им оружие для поражений целей в РФ.

Собеседники добавили, что есть гипотеза о том, что Storm Shadow будут установлены на украинские истребители Су-24.

28 апреля министр обороны Британии сообщил, что Италия передала Украине ракеты Storm Shadow.

27 мая премьер Италии Мелони выступила против того, чтобы Украина наносила по РФ удары западным оружием – считает это "контрпродуктивным".

11 июня министр иностранных дел Италии заявил, что наибольшее внимание в новом пакете военной помощи для Украины будет уделено усилению ПВО государства.

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