Через Карабах Рим заблокував зброю, про яку з ним домовлявся Баку – Le Repubblica

Італійська газета La Repubblica пише, що Азербайджан протягом кількох місяців веде з Італією переговори щодо закупівлі озброєння, проте через загострення війни у Нагірному Карабаху всі контракти були заблоковані.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними журналістів, Міноборони Азербайджану просить, зокрема, навчальні літаки, автомати, зенітні самохідні установки, військово-транспортні літаки та підводні човни, загальну вартість цього озброєння оцінюють у 1-2 млрд євро.

Однак, вказує видання, через нещодавнє рішення Баку провести у Нагірному Карабаху низку "антитерористичних заходів", усі контракти були заблоковані через відсутність дозволу спеціального відомства UAMA, яке контролює видавання дозволів на постачання італійських озброєнь.

Згідно з правилами 1992 року, Італії не можна продати зброю країні, що перебуває у стані воєнного конфлікту. У зв'язку з цим Азербайджан почав шукати альтернативних виробників у Туреччині та Ізраїлі, стверджує La Repubblica.

Вранці 19 вересня в Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагає від Вірменії повністю вивести звідти війська і розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах).

20 вересня в Карабаху досягли домовленості про припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів.

Читайте також: Карабах. РосЗМІ пишуть, що вбито заступника командувача "миротворців" і топофіцера Північного флоту

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.