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Из-за Карабаха Рим заблокировал оружие, о котором с ним договаривался Баку – Le Repubblica

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 15:17
Из-за Карабаха Рим заблокировал оружие, о котором с ним договаривался Баку – Le Repubblica - Фото
Флаги Италии и Азербайджана (Фото: ЕРА)

Итальянская газета La Repubblica пишет, что Азербайджан в течение нескольких месяцев ведет с Италией переговоры по закупке вооружения, однако из-за обострения войны в Нагорном Карабахе все контракты были заблокированы.

По данным журналистов, Минобороны Азербайджана просит, в частности, обучающие самолеты, автоматы, зенитные самоходные установки, военно-транспортные самолеты и подлодки, общую стоимость этого вооружения оценивают в 1-2 млрд евро.

Однако, указывает издание, из-за недавнего решения Баку провести в Нагорном Карабахе ряд "антитеррористических мер", все контракты были заблокированы из-за отсутствия разрешения специального ведомства UAMA, контролирующего выдачу разрешений на поставку итальянских вооружений.

Согласно правилам 1992 года, Италии нельзя продать оружие стране, находящейся в состоянии военного конфликта. В связи с этим Азербайджан начал искать альтернативных производителей в Турции и Израиле, утверждает La Repubblica.

  • Утром 19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Азербайджан требует от Армении полностью вывести оттуда войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).
  • 20 сентября в Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выводе армянских войск и расформировании подразделений сепаратистов.

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Милана Головань
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