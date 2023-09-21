Из-за Карабаха Рим заблокировал оружие, о котором с ним договаривался Баку – Le Repubblica

Итальянская газета La Repubblica пишет, что Азербайджан в течение нескольких месяцев ведет с Италией переговоры по закупке вооружения, однако из-за обострения войны в Нагорном Карабахе все контракты были заблокированы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным журналистов, Минобороны Азербайджана просит, в частности, обучающие самолеты, автоматы, зенитные самоходные установки, военно-транспортные самолеты и подлодки, общую стоимость этого вооружения оценивают в 1-2 млрд евро.

Однако, указывает издание, из-за недавнего решения Баку провести в Нагорном Карабахе ряд "антитеррористических мер", все контракты были заблокированы из-за отсутствия разрешения специального ведомства UAMA, контролирующего выдачу разрешений на поставку итальянских вооружений.

Согласно правилам 1992 года, Италии нельзя продать оружие стране, находящейся в состоянии военного конфликта. В связи с этим Азербайджан начал искать альтернативных производителей в Турции и Израиле, утверждает La Repubblica.

Утром 19 сентября в Баку заявили, что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Азербайджан требует от Армении полностью вывести оттуда войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах).

20 сентября в Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий, выводе армянских войск и расформировании подразделений сепаратистов.

Читайте также: Карабах. РосСМИ пишут, что убит замкомандующего "миротворцев" и топ-офицер Северного флота

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.